Amerika is gek op entertainment en daar maakt de Formule 1 graag gebruik van. Komend weekend staat de GP van Austin op het programma en diverse teams kiezen massaal voor andere kleuren op hun auto's om de aandacht te trekken. Ook de WK-leiders Oscar Piastri en Lando Norris verschijnen in een andere McLaren aan de start.

McLaren werd in Singapore twee weken geleden wereldkampioen bij de constructeurs en dus kan één doel van het jaar afgestreept worden. Nu kan alle aandacht volledig op de coureurstitel, waar Piastri en Norris één en twee in de WK-stand staan. Max Verstappen volgt op plek drie met een inhaalslag voor de boeg in de resterende zes races. De McLarens van de Australiër en de Engelsman hebben extra witte tinten gekregen op hun normaliter overwegend papaya-gekleurde auto's.

Racing Bulls kiest voor koeienvlekken

Maar McLaren is lang niet het enige team met een ander uiterlijk op het Circuit of the America's (COTA). Ook het zusterteam van Verstappens Red Bull Racing kiest voor een speciale livery voor de komende Grand Prix. Racing Bulls, waar Isack Hadjar en Liam Lawson de punten scoren dit seizoen, kiest voor een rodeo-thema. De auto's en coureurs worden extra uitgedost als een soort cowboys, met koeienvlekken overal te zien. Normaal gesproken zijn de auto's overwegend wit.

Aston Martin, Williams en Haas

Het volledig groene Aston Martin kiest in Austin voor een subtielere aanpak met iets meer zwart en iets meer fluoriscerend geel. Fernando Alonso en Lance Stroll hoeven dus niet heel veel aan te passen. F1-team Haas gaat wel volledig Amerikaans en kiest voor het patroon van de vlag. Dus hebben de auto's van coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman de stars en stripes en zijn de kleuren rood, wit en blauw. Williams keert met Carlos Sainz en Alexander Albon terug in de blauw-witte livery.

Geen verandering voor Max Verstappen en Ferrari

Vier van de tien teams hebben dus de auto's veranderd voor de GP van Austin, maar Red Bull Racing van Verstappen vertrouwt en bouwt gewoon op de vertrouwde kleuren. Ook Ferrari, Stake Sauber, Alpine en Mercedes blijven bij de 'oude' uiterlijkheden, al speelt Mercedes in een andere auto wel een rol in een verandering. De safety car is in Austin niet groen, maar rood.