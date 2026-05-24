Max Verstappen heeft zijn eerste podiumplaats van dit seizoen binnen. De Nederlander in de Red Bull kende een lastig weekend en begon slechts als nummer zes aan de race, maar kon na een chaotische GP van Canada zijn eerste Formule 1-succes van dit seizoen vieren.

Tijdens de kwalificatie kwam de Red Bull van Verstappen maar moeilijk op gang. Daardoor zat er voor de viervoudig wereldkampioen niet meer in dan de zesde positie, vlak voor ploeggenoot Isack Hadjar. Ver voor de ontevreden Nederlander bemachtigde George Russell pole position in zijn Mercedes.

Wel was er een lichtpuntje voor onze landgenoot bij de start. Het regende in Canada en daardoor kozen veel teams voor verschillende banden. Verstappen won door vroege pitstops van andere coureurs meteen een paar plaatsen en zag de concurrentie aanmodderen.

Oscar Piastri verloor veel tijd door een kapotte voorvleugel en Lando Norris ging al vroeg twee keer de pitstraat in. Achter de Mercedessen van Russell en Antonelli reed Verstappen daardoor keurig derde. Maar het werd nog mooier.

George Russell valt uit

De race was bijna halverwege toen de auto van Russell, die voortdurend duels uitvocht met Antonelli, er mee ophield. Daardoor wipte Verstappen zelfs naar de tweede plaats. Ook zag hij dat onder meer Norris de finish niet haalde.

Derde plaats voor Max Verstappen

Wat hij ook zag was een ijzersterke Lewis Hamilton. De Brit reed een goede race in de Ferrari en zette Verstappen in de slotfase van de GP voortdurend onder druk. Verstappen verdedigde volop, maar moest zijn Red Bull begonnen geven tegenover de Ferrari. Daardoor werd Verstappen derde en pakte hij zijn eerste podium, maar wel achter winnaar Antonelli en runner-up Hamilton.

Weinig plezier aan Formule 1-seizoen

Verstappen beleeft vooralsnog heel weinig plezier aan dit Formule 1-seizoen. Hij begon het jaar met een zesde plaats in Australië en viel een week later uit in China. Tijdens de GP van Japan moest hij eind maart genoegen nemen met plek acht. Vervolgens was er door de spanningen in het Midden-Oosten een lange pauze in het seizoen. Het racejaar werd hervat met de GP van Miami waar Verstappen vijfde werd. De derde plaats is dus een fraaie opsteker.

