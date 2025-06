Max Verstappen rijdt al jarenlang voor Red Bull, maar de geluiden over een vertrek worden steeds luider. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kent vooralsnog een matig seizoen en is ontevreden over de prestaties van zijn auto. Nu lijkt een concurrent dolgraag met hem aan de haal te gaan.

Toto Wolff bevestigde in het raceweekend in Oostenrijk namelijk dat er achter gesloten deuren gesprekken hebben plaatsgevonden met Verstappen. De baas van Mercedes wil de Nederlander inlijven en samen met George Russell een 'dreamteam' te vormen', zo weet het Engelse The Sun.

Toto Wolff doet niet geheimzinnig

Eerder suggereerde Russell al dat Verstappen heeft gesproken met Mercedes. Wolff deed daar in Oostenrijk niet geheimzinnig over. "Als teambaas van het beste automerk te wereld is het duidelijk dat je onderzoekt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst zal doen." Precieze details van het gesprek gaf hij niet prijs.

Momenteel heeft Verstappen nog een contract tot medio 2028, maar lijkt al lange tijd ontevreden bij Red Bull. De kans bestaat dat hij dus het contract niet uitdient en in een andere auto gaat rijden. Het is al maandenlang onrustig bij Red Bull, waar Verstappen zijn twijfels heeft over de nieuwe otor die Red Bull vanaf 2026 zelf ontwikkelt.

Groot nieuws uit Spanje

Het Spaanse Marca bracht deze week nog een groot artikel met de opties voor Verstappen. In Zuid-Europa denkt men dat Mercedes de meest logische keus voor de Nederlander is. Dankzij de nieuwe reglementen lijkt Mercedes in 2026 uitstekend voor de dag te komen en een snelle auto te kunnen ontwikkelen.

Achterstand op Piastri en Norris

Voor Verstappen is het maar de vraag of hij voor de vijfde keer op rij wereldkampioen kan worden. Met het seizoen bijna op de helft is de achterstand op de concurrenten van McLaren Lando Norris en Oscar Piastri al aanzienlijk. Piastri gaat aan de leiding met 198 punten, Norris heeft er 176. Verstappen volgt met 155 punten op de derde plaats.

Mogelijk kan Verstappen dit weekend in een 'thuiswedstrijd' in Oostenrijk weer wat van de achterstand afsnoepen. Op de Red Bull Ring won hij al veelvuldig, maar dat moet dit weekend nog maar blijken. Op zondag krijgt hij de kans om in te lopen op Piastri en Norris. Check in het onderstaande artikel hoe laat de vrije trainingen, kwalificatie en de race plaatsvinden.