Max Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull, maar volgens de Spaanse sportkrant 'Marca' denkt de drievoudig wereldkampioen serieus na over een vertrek. De reden? Twijfels over de nieuwe motor die Red Bull vanaf 2026 zelf ontwikkelt, in samenwerking met Ford.

In de paddock gaan al langer geruchten dat de toekomst van Verstappen onder druk staat. De Nederlander zou zich zorgen maken over de prestaties en betrouwbaarheid van de motor die Red Bull vanaf 2026 zelf ontwikkelt onder de naam RB Powertrains, in samenwerking met Ford. Een belangrijke test in maart leverde intern al de nodige onrust op, en Verstappen zou weinig vertrouwen hebben in het project.

Max Verstappen onthult schitterende helm voor laatste race in Zandvoort: 'Goedgekeurd door Martin Garrix' Het belooft een mooi raceweekeinde te worden voor Max Verstappen. De Nederlander rijdt een soort van thuisrace op Spielberg, ook wel bekend als de Red Bull Ring. Vaak reizen duizenden Nederlanders af naar het circuit in Oostenrijk. Voor de aankomende editie neemt Verstappen wat moois mee.

Wie overtuigt Verstappen voor 2026?

Volgens de Spaanse krant Marca is Mercedes momenteel de meest logische uitweg voor Verstappen. Teambaas Toto Wolff zou al langer aansturen op een overstap en ziet in de Nederlander de ideale leider voor het nieuwe tijdperk dat in 2026 aanbreekt. Bij het team uit Brackley zijn de vooruitzichten voor de nieuwe reglementen hoopgevend, mede dankzij de groeiende vorm van George Russell en het opkomende talent Andrea Kimi Antonelli.

Andere topteams lijken minder voor de hand te liggen. Aston Martin is voorlopig gebouwd rond Fernando Alonso en Lance Stroll, terwijl bij Ferrari de interne onrust de overhand heeft. Het team uit Maranello kampt met wisselende prestaties, strategische blunders en onduidelijkheid over de toekomst van rijders en leiding. Een plotselinge opening daar is niet uitgesloten, maar ook allerminst een garantie op succes.

Max Verstappen tussen hoop en vrees in Oostenrijk: 'Dan moet het nu gebeuren' Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft in aanloop daar naartoe goed nieuws gekregen van zijn team, mét een vervelende kanttekening.

Toekomst onzeker ondanks langlopend contract

Verstappen heeft formeel nog een contract tot en met 2028, maar volgens Marca bestaan er clausules die een voortijdig vertrek mogelijk maken als Red Bull niet levert. Na jaren van dominantie lijkt er plots twijfel te ontstaan over het project in Milton Keynes. Als ook 2025 tegenvalt, ligt een sensationele overstap ineens binnen handbereik.

GP Oostenrijk F1 | Max Verstappen verschijnt op deze tijden op de baan dit weekend De Formule 1-coureurs zijn afgereisd naar de Red Bull Ring, waar komend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Voor Max Verstappen zal het voelen als een thuisrace: het publiek kleurt er al jaren volledig oranje en dat zal dit jaar niet anders zijn. Lees hier hoe laat de Nederlandse topcoureur in actie komt in Oostenrijk.

Titelprolongatie lijkt uitgesloten

De twijfels van Verstappen komen niet uit de lucht vallen. Het huidige seizoen verloopt ronduit teleurstellend: de overwinningen blijven uit, strategische fouten stapelen zich op en de RB21 mist simpelweg de snelheid om vooraan mee te doen. Teamgenoot Yuki Tsunoda, die eerder dit jaar het stoeltje van Liam Lawson overnam, rijdt met moeite in de punten. Een pijnlijke illustratie van de zwakte van de Red Bull-bolide.

Terwijl Oscar Piastri het klassement aanvoert met 43 punten voorsprong op Verstappen, lijkt een vijfde wereldtitel dit jaar onhaalbaar. Bij de Nederlander groeit de frustratie, en het geduld met het ooit zo dominante team lijkt langzaam op te raken. In Oostenrijk wacht dit weekend de kans om de spanning enigszins terug te brengen, al lijkt ook op de Red Bull Ring een overwinning verre van vanzelfsprekend.