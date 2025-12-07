Max Verstappen is na zijn fenomenale kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi volop in de race om de wereldtitel. De 28-jarige Nederlander perste er twee geweldige rondes uit, die genoeg waren voor pole. Dus start hij zondag voor Lando Norris en Oscar Piastri. Die kunnen hun borst natmaken, volgens Verstappen.

"Fantastisch werk mensen. Dat was een geweldige kwalificatie, dus laten we wat lol hebben morgen", riep Verstappen over de boordradio richting zijn team. Red Bull leverde maatwerk voor de Nederlander. Verstappen spaarde door een trucje een vers setje banden voor Q3, waarin hij hulp kreeg van Yuki Tsunoda. Dat was allemaal uitgedokterd.

Opgetogen Verstappen

"Het was in VT3 nog niet helemaal zoals ik wilde", vertelde Verstappen voor de camera bij Viaplay. "Maar ik wist dat er meer in zat als ze net die balans wat beter konden krijgen. Gelukkig ging dat de goede kant op in de kwalificatie", aldus de Nederlander, die iedere sessie verbeterde.

Opvallend was dat Verstappen in het tweede kwalificatiedeel twee keer op gebruikt rubber reed. "Voor mij was het belangrijk om met twee nieuwe sets banden in Q3 te komen. Ik wist dat die twee rondjes heel belangrijk waren, dus ik kon het niet veroorloven om grote fouten te maken. Die rondjes waren goed genoeg, dus dan voel je jezelf natuurlijk ook beter", verklaarde hij.

Dat Verstappen zijn banden kon sparen, was deels te danken aan Fernando Alonso. De Spanjaard gaf een slipstream aan Verstappen. "Dat soort dingen helpen net wat meer mee."

Magistrale Q3

Verstappen kreeg ook in het laatste kwalificatiedeel hulp, dit keer van teamgenoot Yuki Tsunoda. Toch verbeterde de Nederlander in zijn tweede run zónder. "Ik dacht bij mezelf: als ik nu pole pak, gaat iedereen weer zeiken over die slipstream. Dus we moeten net nog wat harder gaan", grijnsde Verstappen. "Ik wist dat in de laatste sector als alles goed uitkwam, ik ook nog wat tijd kon vinden. Zo kwam het ook uit."

Dus plaatste Verstappen zich als eerste. Met Norris en Piastri duikt hij zondag richting bocht 1. "Dat ze maar uitkijken, ik heb niks te verliezen", was de waarschuwende boodschap. "We gaan gewoon vol ertegenaan. Als we moeten verdedigen, dan verdedigen we. Moeten we aanvallen, dan vallen we ook gewoon aan. Plezier hebben, dat is het allerbelangrijkste."