De spanning bij de ontknoping van het F1-seizoen wordt maximaal opgevoerd. Max Verstappen reed zaterdag naar pole position voor de Grand Prix van Abu Dhabi en titelrivaal Lando Norris pakte P2. Regerend kampioen Verstappen heeft gelukkig zijn partner Kelly Piquet bij zich voor support in dit cruciale weekend.

Het kan weleens een zenuwslopende bedoening worden zondag. Verstappen moet 12 punten inlopen op Norris. Zijn ouders zijn er dit weekend niet bij in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze hadden niet meer verwacht dat Verstappen nog kans zou maken op de titel en hebben inmiddels andere zaken op hun agenda. Maar Verstappens Braziliaanse partner Kelly Piquet is wel present.

Intieme zoen

Verstappen knalde in zijn Red Bull naar 1.22,207. Daar beten de boys van McLaren, naast Norris ook Oscar Piastri, zich op stuk. Over de boordradio liet Verstappen al zijn blijdschap blijken over zijn veelbelovende uitgangspositie voor de race. En na het uitstappen deelde hij zijn vreugde met Piquet. De twee omhelsden elkaar en deelden voor het oog van de wereld een innige zoen uit.

Zwangerschap

Eerder dit weekend had Piquet op Instagram al een post gewijd aan haar relatie met Verstappen en hun gezinsleven. Precies een jaar geleden, op 6 december 2024, maakten Verstappen en Piquet namelijk bekend hun eerste kindje te verwachten. 'Mini Verstappen-Piquet onderweg. We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wondertje', schreef het koppel bij een gezamenlijke foto, waarop Verstappen de zwangere buik van zijn Braziliaanse vriendin vasthield.

Piquet deelde een post van Verstappen.com, die op Instagram aandacht schonk aan het feit dat die mededeling nu precies één jaar geleden werd gedaan. Piquet deelde die herinnering in een Instagram-story en zette daar vijf rode hartjes bij. Wie weet koos ze voor dat aantal omdat Verstappen zondag kans maakt op zijn vijfde WK-titel op rij.

WK-stand

Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.

Max Verstappen en Kelly Piquet ©Getty Images