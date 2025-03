Goede tip voor Max Verstappen om torenhoge boetes te voorkomen: 'Echt achterlijk'

Formule 1-coureurs kunnen vanaf aankomend seizoen torenhoge boetes krijgen voor schelden, met zelfs een schorsing en puntenaftrek als uiterste straf. De FIA wil een goed voorbeeld stellen voor jonge fans en zet daarom hard in op taalgebruik, vooral tijdens persconferenties. De nieuwe regel zorgt voor verbijstering bij velen.

Deze verbijstering is ook te horen bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. In hun podcast voor Sportnieuws.nl bespreken ze de absurde bedragen en zoeken ze een creatieve oplossing voor Max Verstappen.

Dit zijn de torenhoge boetes die uitgesproken Max Verstappen boven het hoofd hangen in de Formule 1 Max Verstappen zal toch écht moeten oppassen voor de woorden die hij gebruikt in de Formule 1. Er staan in 2025 torenhoge boetes op schelden en het kan zelfs een schorsing opleveren. Dat zou funest kunnen zijn in de strijd om de wereldtitel.

'Belachelijk'

“De boetes die Max Verstappen kan krijgen, zijn echt belachelijk". opent Hoog. “Eens!”, reageert Van As meteen. Ze herinnert zich de discussie van vorig seizoen: “Er werd zoveel gescholden over de boardradio. En ja, als je in een race zit, vol adrenaline en frustratie, dan floept er wel eens wat uit. Je bent zo fanatiek! Het probleem is dat iedereen mee kan luisteren. Misschien moeten ze die boardradio’s gewoon niet meer uitzenden. Of iemand moet héél snel overal piepjes tussendoor plakken.”

Van As leest de boetebedragen voor en kan haar ogen niet geloven: “De eerste keer schelden kost 40.000 euro. De tweede keer 80.000. En de derde keer? 120.000 euro én een maand schorsing met puntenaftrek.”

Dit is wanneer Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet samen hun eerste kindje verwachten Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet verwachten in 2025 hun eerste kindje samen. Het koppel heeft nooit gemeld wanneer de Braziliaanse precies is uitgerekend en lange tijd werd er dan ook gedacht dat het nog wel even duurt. Toch blijkt dat de kleine al snel geboren gaat worden.

Hoog reageert verbaasd: “Schorsing ook? Dat geld hoest Verstappen natuurlijk zo op, maar puntenaftrek… voor drie keer ‘fuck’? Dat slaat nergens op.” Van As kan haar lachen niet inhouden en zegt demonstratief drie keer het verboden woord.

Creatieve oplossing

Om de boetes te omzeilen, heeft Hoog een tip voor Verstappen: “Hij moet gewoon ‘kut’ zeggen, dat snapt toch niemand buiten Nederland.” Van As stemt lachend in: “Gewoon lekker Nederlandstalig.”

Wat het duo vooral steekt, is waar al dat boetegeld naartoe gaat. “Ik zou het mooi vinden als de FIA dat geld zou schenken aan een goed doel,” zegt Van As. Hoog reageert droog: “Wat denk jij?” Van As schudt haar hoofd: “Nee, dat denk ik niet. Maar doe er dan in ieder geval iets goeds mee, want het is echt achterlijk.”

GP Australië F1 | Max Verstappen komt al heel vroeg in actie: dit zijn de tijden voor de eerste race van 2025 De Formule 1 keert halverwege maart officieel terug met de Grand Prix van Australië. De race staat al sinds 1985 op de kalender en veel fans weten dan ook: de wekker gaat érg vroeg op zondag om de race te kunnen zien. Maar als er een GP is waar je je wekker voor moet zetten, is het deze wel. Het is namelijk de eerste van het nieuwe seizoen.

Voorbeeldfunctie

“Ze willen een voorbeeldfunctie creëren voor de jeugd, en dat snap ik", zegt Hoog. “Maar tegelijkertijd… er gebeurt zoveel in de Formule 1. Natuurlijk scheld je af en toe als je boos bent. Ik vind het wel een verschil of je dat in de hitte van de strijd doet via de boardradio, of op een persconferentie. Daar moet je jezelf onder controle hebben.”

Van As trekt de vergelijking met andere sporten: “In de Formule 1 lig je onder een vergrootglas. Maar als je op een voetbalveld een keer ‘kut’ roept, hoort niemand het.” Hoog sluit af met een simpele conclusie: “Soms moet je gewoon even ‘fuck, fuck, fuck’ zeggen.”

Beluister de podcast

Elke maandag nemen Ellen Hoog en Naomi van As in hun Sportnieuws.nl-podcast de gebeurtenissen van de afgelopen sportweek door. In deze aflevering bespreken de historische prestatie van Kimberley Bos, het succesvolle EK indoor atletiek in Apeldoorn, het Nederlandse tennissucces bij Indian Wells en de vooruitblik op het WK schaatsen in Hamar. Beluister de nieuwste aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: