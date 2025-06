GP Canada F1 | Oppermachtige Max Verstappen moet vrezen voor einde imposante reeks: dit zijn de tijden

Lewis Hamilton en Michael Schumacher wonnen de Grand Prix van Canada allebei liefst zeven keer. Maar Max Verstappen kan komende zondag de eerste coureur worden die vier keer op rij wint in Montreal. Of dat hem lukt? Lees hier hoe laat je moet inschakelen om dat live te volgen.

De Formule 1 is na een Europese trip voor één race afgereisd naar Noord-Amerika, waar de GP van Canada op het programma staat. Die wordt sinds jaar en dag gehouden op Circuit Gilles Villeneuve, vernoemd naar de eerste winnaar van de race. Hij is tot op de dag van vandaag de enige Canadees die de GP won.

Met Aston Martin-coureur Lance Stroll is er ieder jaar kans dat Villeneuve een opvolger krijgt, maar reëel is dat niet. Zo is het aannemelijker dat Oscar Piastri de overwinning pakt. De Australiër won tot nu toe vijf van de negen races dit seizoen. McLaren-teamgenoot Lando Norris schreef er twee op zijn naam, evenals Red Bull-concurrent Verstappen.

Verstappen tóch kanshebber voor wereldtitel

Norris blijft in de WK-stand nog in de buurt van zijn teamgenoot, maar Verstappen raakt de McLaren-coureurs langzaam maar zeker uit zicht. Toch blijft de Nederlander een kanshebber voor de titel, vindt een van zijn oude monteurs bij Red Bull. Calum Nicholas verscheen in een video op het YouTube-kanaal van Lucas Steward en zei daar: "Ik denk dat Max dit jaar het kampioenschap wint, en daarna de helm aan de wilgen hang."

Nicholas wilde benadrukken dat hij geen 'inside information' had. "Als je niet op Max zou wedden, is dat gewoon krankzinnig als je het mij vraagt. Die gast is gewoon ontzettend goed. Niet alleen vanwege zijn technische vaardigheden en talent, maar ik heb Max zien uitgroeien tot iemand die álles kan."

Tijden GP Canada

Vrijdag

Eerste vrije training: 19.30 uur - 20.30 uur

Tweede vrije training: 23.00 uur - 00.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 18.30 uur - 19.30 uur

Kwalificatie: 22.00 uur - 23.00 uur



Zondag

Race: 20.00 uur - 22.00 uur

Nieuwe F1-kalender

Overigens is ook bekendgemaakt hoe de F1-kalender van 2026 eruit gaat zien. Er ontbreekt één GP die dit jaar wel op het programma staat: die van Emilia-Romagna (Imola). In plaats daarvan gaan de coureurs twee keer in één jaar naar Spanje: naast de race in Barcelona volgt er nu ook een wedstrijd op het stratencircuit van Madrid.