Max Verstappen kent datum voor laatste Grand Prix van Zandvoort, vrees coureurs komt uit in 2026

Max Verstappen kan zijn agenda erbij pakken: de Formule 1 heeft de kalender voor 2026 bekendgemaakt. Daarbij valt op dat een iconisch circuit is verdwenen, terwijl het de laatste keer wordt voor Zandvoort.

Het laatste Formule 1-weekend in de Nederlandse badplaats vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus. Normaal gesproken wordt er gereden in het laatste weekend van augustus, maar deze editie van de Dutch Grand Prix is een week naar voren gehaald. Het belooft een interessante editie te worden, want de F1 heeft het gelabeld als sprintweekend.

Dat betekent dat er maar één vrije training is en het verder kwalificeren en racen geblazen is. Op vrijdag is VT1, gevolgd door de sprintkwalificatie. Dan is op zaterdag de sprintrace, met daarna de kwalificatie voor de race op zondag. Op zondag is het zoals gebruikelijk vanaf 15.00 uur tijd om de racen.

Afscheid van iconisch circuit

Wat verder opvalt op de F1-kalender voor 2026 is dat de Grand Prix van Emilia-Romanga er niet is. De race op het iconische Imola is vervangen door een straatrace in Madrid, de tweede grand prix in Spanje na Barcelona. Verstappen sprak zich onlangs nog lovend uit over de race. "Imola is een echt oldskool, iconisch circuit dat erg technisch is en ik vind het altijd leuk om hier te racen", vertelde hij voor het weekend waarin hij uiteindelijk won. Verstappen kan dus zomaar de laatste coureur zijn die de beste was op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Oscar Piastri noemde Imola 'een geweldig circuit'. "Het is absoluut een van mijn favorieten", zei de Australiër onlangs in Italië. Piastri waarschuwde de Formule 1 dat ze 'zorgvuldig de geschiedenis moeten bewaren'. "Zandvoort gaat weg, Spa gaat rouleren, waar ik niet zo blij mee ben. We moeten er alleen voor zorgen dat we deze historische sporen niet kwijtraken."

Negen races op rij in Europa

Het seizoen begint opnieuw in Australië, gevolgd door races in China en Japan. De Canadese grand prix is al in mei in plaats van juni, zodat daarna een blok van negen races in Europa kan volgen. Monaco is daarvan op 7 juni de eerste, Madrid ruim drie maanden later de laatste. Het seizoen eindigt op 6 december opnieuw in Abu Dhabi.

2026 een belangrijk jaar

Komend jaar verandert het motorreglement in de Formule 1. Ook treedt het Amerikaanse automerk Cadillac als elfde team toe tot de koningsklasse.