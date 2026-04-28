De Duitser Oliver Mintzlaff is de grote baas van Max Verstappen bij Red Bull, en van de hele sporttak van het bedrijf. Maar van alleen maar werken achter een bureau is bij hem geen sprake. De topbestuurder trok namelijk zelf de sportschoenen aan en leverde een bijzondere fysieke prestatie.

Als grote baas het goede voorbeeld geven, is eigenlijk iets dat bij elk bedrijf normaal zou moeten zijn. Dat is echter zeker niet altijd zo. Maar bij Red Bull heeft sportdirecteur Oliver Mintzlaff zich van een bijzonder goede kant laten zien. De grote baas van onder meer Max Verstappen oogst veel respect met een indrukwekkende staaltje sporten.

Unieke prestatie

Na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz heeft de 50-jarige Duitser alle sportieve taken van hem overgenomen. In die hoedanigheid is Mintzlaff verantwoordelijk voor alle sport bij het bedrijf. Naast Red Bull Racing, dus ook de voetbalclubs waaronder RB Leipzig waar hij eerder al de eindbaas was. En daar oogste hij afgelopen weekend veel lof.

Mintzlaff trok - als oud-hardloper - immers weer zijn sportschoenen aan om de gehele wedstrijd van Leipzig tegen tegen Union Berlin, die met 3-1 werd gewonnen, hard te lopen op een loopband. Hij kwam in negentig minuten tot een indrukwekkende afstand van 21,4 kilometer, meer dan een halve marathon. Dat deed hij bovendien met een goede reden.

Goede voorbeeld

Hij koos er voor om zich eens in te zetten voor het goede doel, Wings of Life World Run, dat geld ophaalt voor onderzoek naar ruggenmergletsel. En dat deed Mintzlaff met succes, want mede dankzij zijn inspanning staat de teller al boven de honderdduizend euro. Hij toont verder ook aan dat je als hoge pief binnen een bedrijf, je in kan zetten op een mooie manier en geeft daarmee het goede voorbeeld aan iedereen onder hem. Het leidt dan ook tot veel lof in de sportwereld.

Overigens is het niet heel bijzonder dat uitgerekend Mintzlaff tot deze prestatie komt. Hij was vroeger een verdienstelijk hardloper, gespecialiseerd in de halve marathon, en nam op die afstand deel aan twee wereldkampioenschappen. Voor Max Verstappen is het in ieder geval goed om te zien dat ook de topbestuurders van zijn team zich op dit soort manieren inzetten. Al is het nog maar de vraag of we Verstappen het ooit nog na zien doen.