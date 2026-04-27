Het heeft een maand geduurd, maar komend weekend staat er dan eindelijk weer een Formule 1-race op de planning. Na de gewondgen pauze reizen Max Verstappen en het hele circus af naar Miami. En dit keer hoeven fans eens niet heel vroeg uit bed te komen. Check hier het tijdschema van de GP van Miami.

De Formule 1 lag een maand lang stil, vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor konden de geplande races in Bahrein en Saoedie-Arabië niet door gaan en hadden de coureurs en teams een gedwongen maand pauze. Maar het lange wachten wordt komend weekend dan eindelijk beloond, nu het hele circus afreist naar Miami.

Voor Max Verstappen is het te hopen dat zijn renstal, Red Bull Racing, niet stil heeft gezeten in de afgelopen maand. Door de kleine regelaanwijzingen, en de tijd die Red Bull heeft gehad om aan de auto te sleutelen, is de hoop van veel Nederlanders dat Verstappen eindelijk eens voorin mee kan doen. Al mogen er ook geen al te grote aanpassingen worden verwacht.

Tijden GP Miami

Vrijdag 1 mei

Vrije training: 18.00 uur - 19.30 uur

Kwalificatie sprintrace: 22.30 uur - 23.30 uur



Zaterdag 2 mei

Sprintrace: 18.00 uur - 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 uur - 23.00 uur



Zondag 3 mei

Race: 22.00 uur - 00.00 uur

Moeizaam seizoen

Verstappen is tot nog toe bezig aan een zeer moeizaam seizoen, vooral door de tegenvallende Red Bull-bolide. Bij de seizoensopener in Australië eindigde hij als zesde. Maar in China ging het helemaal mis en kwam hij niet meer over de finish. Bij de laatste race in Japan eindigde de Nederlandse coureur uit Hasselt op de achtste plek. Daardoor staat Verstappen slechts negende op de totale ranglijst, met een schamele twaalf punten.

De verwachting is dan ook weer dat opnieuw de renstallen van Mercedes en Ferrari met elkaar gaan strijden om de winst en de rest van het podium, met McLaren als outsider. Tot nog toe is er sprake van een ware Mercedes-hattrick. De eerste race werd gewonnen door de Brit George Russell, terwijl de jonge Italiaan Kimi Antonelli er met de twee zeges daarna vandoor ging. Vorig jaar won Oscar Piastri in Miami, en werd Verstappen vierde.