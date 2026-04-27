In de maand april zijn er geen Formule 1-races. Dat geeft de coureurs een kans om hun tijd te besteden aan leuke uitstapjes. De Argentijn Franco Colapinto reed zondag door Buenos Aires in een F1-wagen. Dat trok nogal bekijks: 600.000 mensen keken toe.

De Argentijn uit de renstal van Alpine reed in een Formule 1-auto van Renault uit 2012 door de straten van Buenos Aires. Colapinto reed de wagen over de Avenida del Libertador bij het Monumento de los Españoles over een parcours van 2 kilometer. Ook trakteerde hij de fans op donuts: rondjes over het asfalt met gierende banden, waardoor er veel rook ontstaat.

Geweldig gevoel

Hij ging een paar keer op volle snelheid, maar liet ook stuurmanskunst zien. Er was ook nog een replica van de Mercedes-Benz te zien, waarin de Argentijn Juan Manuel Fangio in de jaren vijftig van de vorige eeuw reed. Fangio werd vijf keer wereldkampioen in de Formule 1.

"Wauw, wat een geweldig gevoel om thuis te kunnen rijden en vooral om van de dag te genieten met zoveel fans", liet Colapinto weten in een persbericht van Alpine. "Het was zo'n speciaal moment voor mij om in een Formule 1-auto door de straten van Buenos Aires te rijden, echt een van de mooiste dagen van mijn leven."

Regels

Tot nu toe is 2026 een merkwaardig jaar in de geschiedenis van de F1. De regels gingen dit jaar enorm op de schop, waardoor het managen van de batterij zo ongeveer de belangrijkste taak is geworden van de teams en coureurs. Veel F1-prominenten hekelen die opzet en vinden het meer op Mario Kart (een computerspel) lijken dan op ouderwets racen. Oud-wereldkampioen Max Verstappen stelt dat hij het plezier in racen is verloren.

De F1-leiding komt de klachten ietjes tegemoet en heeft een paar wijzigingen aangebracht in de opzet. Het gaat dan vooral om een reductie van de batterijcapaciteit bij de kwalificatie.

Miami

De eerste vrije training voor de Grote Prijs van Miami wordt verlengd van een uur naar negentig minuten. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 bekendgemaakt. De beslissing moet teams meer gelegenheid geven om zich voor te bereiden op de sprintrace en de race. Het Formule 1-seizoen wordt in Miami na een pauze van vijf weken hervat. De eerste vrije training vindt plaats op vrijdag 1 mei en de race staat op zondag 3 mei op het programma.

Op het Miami International Autodrome staat dit jaar opnieuw een sprintrace op het programma, waarbij de gebruikelijke tweede en derde vrije trainingen komen te vervallen. Door de technische wijzigingen vond de autosportbond het noodzakelijk om coureurs en teams tijdens de eerste training meer tijd te geven. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing komt de extra tijd als geroepen. Verstappen staat negende en kan alle baantijd gebruiken om te proberen de achterstand in te lopen.