Max Verstappen verafschuwt de nieuwe regels in de Formule 1. Sinds dit jaar wordt de motor voor een groot deel aangedreven op elektriciteit, waardoor coureurs goed op de batterij moeten letten. Dat gaat een pure racer als Verstappen aan het hart. En hij is veruit niet de enige.

Verstappen sprak meermaals zijn ongenoegen uit over de nieuwe regels. Na de teleurstellende Grand Prix van Japan, waar de viervoudig wereldkampioen als negende eindigde, zei hij te twijfelen over zijn toekomst. "Ik kan best leven met een zevende of achtste plaats, want ik weet ook wel dat je niet altijd kunt domineren. Maar ik heb niets met de nieuwe formule; die voelt voor mij niet natuurlijk aan. Ik probeer me aan te passen, maar het is antiracen", zei hij onder meer.

En: "Op een gegeven moment wil ik dat niet meer. Dan kun je nog zeggen dat ik er veel geld mee verdien, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Mijn passie is autosport en ik wil genieten van wat ik doe. Helaas is dat nu niet het geval."

Kleine aanpassing

De kritiek van onder anderen Verstappen werd gehoord door de FIA, dat gaat over de regels binnen de Formule 1. Vanaf de Grand Prix van Miami hoeven coureurs zich in de kwalificatie minder bezig te houden met het sparen van de batterij. Het vermogen daarvan wordt teruggeschroefd.

Steun voor Max Verstappen

Ook volgens Ernest Knoors, voormalig engineer van onder meer Ferrari en BMW, scheelt er een hoop aan de nieuwe auto's. Hij wijst daarbij naar Monza, dat bekendstaat als de Temple of Speed. "Dat moet dus niet de Temple of No Speed worden", zegt hij tegenover het Algemeen Dablad. Coureurs moeten volgens hem op hoge snelheid door de befaamde Parabolica kunnen vliegen.

Vroeger bereikten ze op Monza snelheden tot wel 360 kilometer per uur. Dat zit er met deze generatie auto's niet in. "Ik denk dat je aan het einde in de bocht sneller gaat dan op het rechte stuk. Daar móéten ze echt iets aan doen", vindt Knoors. Hij ziet dat coureurs onder de limiet moeten rijden in bochten om snelheid te sparen voor de rechte stukken.

De FIA heeft de regels deels gewijzigd door de crash van Oliver Bearman in Japan. "Een zeurende wereldkampioen kunnen ze nog wel aan", lacht Knoors. "Is ook niet leuk, maar dat kan nog wel. Maar je kunt geen onveilige situaties laten bestaan als je weet dat ze er zijn. Dan móét je reageren als sport."

Langzamere rondetijden

De voormalig engineer verwacht dat de wijziging van de FIA gevolgen heeft. In Miami zullen de rondetijden langzamer zijn. "En dan is de afweging: hoeveel langzamer gaat dat dan zijn en komt dat misschien de sport wel ten goede?", stelt hij hardop. Hij verwacht dat fans geen "rare snelheidsprofielen" willen zien. "De Formule 1 moet wel zorgen dat het de pinnacle of motorsport (de absolute top, red.) blijft. Niet dat andere autocategorieën straks sneller zijn."