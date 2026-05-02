De Formule 1 keert zaterdag na een wekenlange pauze eindelijk weer terug met de sprintrace in Miami. Maar één van de coureurs moet zijn rentree nog wat langer uitstellen. Nico Hulkenberg kreeg vlak voor de start namelijk met een groot probleem te maken.

Alle liefhebbers van de Formule 1 zijn maar wat blij dat er eindelijk weer geracet kan worden. Het hele circus is alweer een tijdje in Miami, waar op zaterdag de sprintrace wordt afgewerkt en de echte race op zondag wordt verreden. Voor Nico Hulkenberg zit de sprintrace er echter niet meer in. Hij kon al voor de start uit zijn auto stappen.

Probleem niet op tijd opgelost

De Duitse coureur was druk bezig met een verkenningsronde, toen het in bocht 17 volledig mis ging. Uit de auto van Hulkenberg kwamen plots rook en vuur, waardoor hij niets anders kon doen dan per direct zijn bolide te verlaten. Daardoor zal hij ook niet kunnen meedoen in de sprintrace. Ook is het nog maar de vraag of de 38-jarige Hulkenberg later op de avond wel van de partij is in de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag.

"We hadden een probleem in de garage waarvan we dachten dat het opgelost was, maar er was duidelijk een probleem op de startgrid. Nu moeten we gaan kijken wat er precies aan de hand was met de auto van Hulkenberg," aldus Audi-directeur Alan McNish tegenover Sky Sports F1.

Deelname aan kwalificatie onzeker

"We weten ook nog niet wat dit betekent voor de kwalificatie. Daarvoor moeten we eerst nog goed naar de auto kijken", meent McNish. Daardoor zal er dus maar één Audi meedoen aan de sprintrace, waardoor de hoop van de ploeg volledig op Gabriel Bortoleto is gevestigd. Overigens kwam Hulkenberg zelf zonder kleerscheuren uit zijn auto. De Duitser kwalificeerde zich op plek twaalf, een plek achter zijn Braziliaanse teamgenoot.

Bovendien zijn ook de omstandigheden rond het circuit van Miami zeer warm. De buitentemperatuur ligt rond de 31 graden celsius. Door de felle zon is het asfalt nóg een stuk heter. De temperatuur van het circuit zou zelfs boven de vijftig graden uitkomen. Het belooft dus een zware race te worden. Zondag wordt er dan weer totaal ander weer verwacht.