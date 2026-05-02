Het weer zou zondag roet in het eten kunnen gooien voor de Formule 1-coureurs. Er is namelijk onweer voorspeld tijdens de Grand Prix van Miami. Ook Max Verstappen maakt zich zorgen.

De huidige weersverwachtingen stellen dat het zondag tijdens de race flink kan losgaan met onweersbuien. De FIA liet eerder al weten dat er een noodplan klaarligt, mochten de voorspellingen van de meteorologen uitkomen, dat het evenement toch mogelijk maakt.

Verstappen sprak voorafgaand aan de sprintrace oook zijn zorgen uit. "Ik denk ook dat de afwatering hier op de parkeerplaats waarschijnlijk wat lastiger ligt. We hebben vorig jaar bij de startopstelling voor de sprintrace gezien dat er veel stilstaand water stond aan de linkerkant", zegt de Red Bull-coureur. "Maar ja, we kunnen er nu alleen maar over speculeren. We moeten het gewoon afwachten en zien wat er zondag gaat gebeuren."

Gevaarlijke situaties

Williams-coureur Carlos Sainz vreest dat noodweer in combinatie met de nieuwe technische reglementen tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. "Het zit bij iedereen in het achterhoofd: wat gaat er gebeuren als het nat is?", zegt hij. "Dit is een supervlakke baan, het water blijft op het oppervlak liggen. Of dat veilig genoeg gaat zijn met de muren zo dichtbij en het zicht dat we hebben met deze auto's, is zeker een punt van zorg."

Hij hoopt dat er goede maatregelen getroffen worden. "Volgens mij willen alle coureurs in de regen rijden. Regenraces zijn erg leuk, ik loop voorop met die mening. Jullie weten dat ik van de regen houd, maar hopelijk wel met de juiste systemen en middelen om het veilig te maken", aldus Sainz.

Grand Prix

Vooralsnog zijn er geen plannen om het programma van het raceweekend te wijzigen. De Grand Prix staat gepland op zondag 22.00 uur Nederlandse tijd. Zaterdag vinden nog de sprintrace en de kwalificatie plaats. Verstappen start de sprintrace vanaf P5.