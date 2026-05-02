Hij gold als een van de grootste inspiratiebronnen in de sportwereld. Oud-Formule 1-coureur en paralympisch kampioen Alex Zanardi is op 59-jarige leeftijd plotseling overleden, zo heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt.

"Het is met intens verdriet dat de familie het overlijden van Alessandro Zanardi bekendmaakt. Hij is plotseling gisteravond, op 1 mei, overleden", liet de familie in een verklaring weten. "Alex is vredig overleden, omringd door de liefde van zijn familie en vrienden."

De in 1966 in Bologna geboren Zanardi maakte in 1991 zijn debuut in de Formule 1. Hij reed voor de teams Jordan, Minardi, Lotus en Williams. Zijn grootste successen behaalde hij in de CART-series in de Verenigde Staten, waarin hij het kampioenschap veroverde in 1997 en 1998.

Ernstig ongeval

Bij een crash in 2001 tijdens een wedstrijd in de CART-series in Duitsland raakte hij ernstig gewond en moesten beide benen worden geamputeerd. Zanardi liet zich echter niet kisten en maakte een rentree als handbiker. Bij de Paralympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro veroverde hij vier gouden en twee zilveren medailles. Daarnaast won hij twaalf wereldtitels in het handbiken.

Op 19 juni 2020 raakte Zanardi met zijn handbike betrokken bij een ongeluk met een vrachtwagen. Hij verbleef dagenlang in kritieke toestand en werd in een kunstmatige coma gehouden met verwondingen aan zijn gezicht en zijn hersenen. Na meerdere hersenoperaties mocht hij na achttien maanden het ziekenhuis verlaten.

i Alex Zanardi finisht de Iron Man in 2017. ©Getty Images

Inspiratiebron

Zanardi wordt binnen de sportwereld gezien als één van de grootste inspiratiebronnen en doorzetters, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na zijn crash op de Duitse Lausitzring in 2001. Na zijn ongeluk in 2020 kreeg hij steunbetuigingen van onder anderen paus Franciscus, de toenmalige Italiaanse premier Giuseppe Conte en oud-collega's uit de racewereld.

Grand Prix van Miami

Zanardi's overlijden valt samen met een druk Formule 1-weekend. In Miami staat dit weekend de Grand Prix op het programma.