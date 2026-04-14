Jos Verstappen blijft een raceliefhebber pur sang. Na zijn actieve carrière in de Formule 1 begeleidde hij zijn zoon Max, maar een paar jaar terug stapte hij zelf weer in de auto. Als rallyracer welteverstaan. En dat is niet zonder risico's, vindt ook zoonlief. "Hij praat altijd over de bomen en noem maar op..."

Rallyrijden is een van de meest uitdagende vormen van autosport. Dat zit hem vooral in de omstandigheden. Coureurs hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld Formule 1 geen uitloopstroken of grindbakken, dus de marge voor fouten is flinterdun. Bomen, ravijnen, muren of lantaarnpalen zijn akelig dichtbij. Ook staan de fans er kort op, zonder ook maar iets van hekken of vangrails.

Max Verstappen bezorgd om vader Jos

Ook Verstappen junior ziet die gevaren. "Nee op de Nürburgring in een GT3 rijden is ongevaarlijk…", countert vader Jos de zorgen met een lach in de podcast Paddockpraat. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt regelmatig uitstapjes naar de Groene Hel. Als het aan vader Jos ligt, stapt Verstappen ook in een rallywagen. "Dan praat hij er wel anders over", denkt de voormalig F1-coureur.

"Hij praat altijd over de bomen en noem maar op. Maar op een gegeven moment zie je die bomen niet meer", schetst Verstappen senior. "Je weet dat ze er zijn, je houdt er rekening mee, maar daar let je niet op. Het belangrijkste is dat je weet dat ze er zijn. Dat zijn plekken in een race waar je wat voorzichtiger bent."

Verstappen denkt dat hij op jongere leeftijd wel meer risico zou hebben genomen. Het speelt nu zeker mee dat hij (klein)kinderen heeft. "Het is een hobby, je leven hangt er niet vanaf. In de Formule 1 ga je gewoon op de limiet", vertelt hij. De risico's van het vak heeft de Limburger ook al ondervonden. "We hebben van alles meegemaakt, maar niet in zoverre dat het pijn doet."

Liefde voor rallyrijden

Verstappen senior debuteerde in 2022 in het rallyrijden. Daarvoor was hij druk met de ontwikkeling van zijn zoon. "Als ik het nog eens had kunnen doen, was ik liever tien jaar eerder begonnen", bekent Verstappen. "Het was leuker geweest als ik dit op mijn 39e was begonnen, dan had ik dit langer kunnen doen."

Net als zijn zoon mag Jos zich een kampioen noemen, van België welteverstaan. In 2025 won hij het Belgian Rally Championship.