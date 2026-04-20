Over Max Verstappen wordt veel gezegd en geschreven. Zijn vader Jos Verstappen, zelf een voormalig Formule 1-coureur, houdt schijnbaar alles in de gaten. En bevalt hem iets niet, dan laat hij dat weten ook.

Eerder deze maand werd bekend dat engineer Gianpiero Lambiase gaat vertrekken bij Red Bull, de renstal waarvoor Verstappen rijdt. De Brits-Italiaanse race-engineer werkt sinds 2016 nauw samen met Verstappen in de Formule 1. Hij stapt na het seizoen 2027 over naar concurrent McLaren.

"We zijn vrienden voor het leven en hij heeft zekerheid voor zijn familie. Ik gun het hem en zei: dit moet je 100 procent doen. Dat wilde hij graag horen uit mijn mond', zei Verstappen.

Tweet van Jos Verstappen

De site Formule1.nl schreef dit weekend een artikel over de kwestie, waarbij McLaren-teambaas Andrea Stella werd geciteerd. "Stella weet wel waarom Giapiero Lambiase na 2027 Red Bull inruilt voor zijn team. Volgens de Italiaan laat de overstap van de race-engineer zien hoe aantrekkelijk McLaren is geworden voor ‘de beste talenten in de Formule 1’", staat in een tweet van de site.

Omdat ze hem heel veel geld bieden — Jos Verstappen (@MaVic009) April 19, 2026

Jos Verstappen heeft een andere kijk op de toekomstige transfer van 'GP'. In een droge reactie laat hij weten: "Omdat ze hem heel veel geld bieden." Het heeft volgens de ex-coureur van onder meer Benetton dus niets te maken met de filosofie of resultaten van McLaren. Die zijn overigens in 2026 net als bij Red Bull niet op het niveau van vorig jaar.

Wijzigingen bij Red Bull

Red Bull heeft met het aanstellen van Ben Waterhouse als Chief Performance and Design Engineer wijzigingen doorgevoerd in de leiding van het team van coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar. Waterhouse was al 'head performance engineering', maar krijgt nu een uitgebreidere rol in de leiding, waarin hij rechtstreeks rapporteert aan technisch directeur Pierre Waché. Andrea Landi treedt per 1 juli aan als 'Head of Performance' onder Waterhouse. De Italiaan moet na eerdere functies bij Ferrari en Racing Bulls de capaciteiten van het team om beter te presteren vergroten.

Met de verandering hoopt het team de integratie tussen de verschillende onderdelen te versterken en het proces van innovatie te versnellen, meldt de renstal. Red Bull is het seizoen in de Formule 1, waarin nieuwe reglementen over de motoren zijn doorgevoerd, matig begonnen. Verstappen haalde pas 12 WK-punten in drie races en Hadjar 4.