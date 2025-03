Grote upgrade voor Formule 1-uitzendingen van Ziggo: 'Maakt het compleet'

Ziggo Sport heeft alsnog toestemming gekregen om beelden van de Formule 1 te gebruiken. Samen met Viaplay Nederland is daar een overeenstemming over bereikt. Bij moederbedrijf Vodafone Ziggo zijn ze in hun nopjes met het nieuws.

De overeenstemming werd vrijdag bereikt, zo schrijft Ziggo in een persbericht op hun website. Door de afspraak kan de zender 'de komende jaren beschikken over de beelden van F1'. Dit geldt over beelden van de vrije trainingen, de kwalificaties en de races zelf.

Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen is erg blij met het nieuws. "We zijn blij met de nieuwe afspraken en het nieuwe partnership. Het Ziggo Sport Race Café staat met alle race-content en topanalisten als een huis, maar dat we alsnog F1-beelden kunnen laten zien in onze uitzendingen, maakt het compleet. In De Stamtafel kijken we voortaan uitgebreid terug op ieder raceweekend. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de andere racesporten uit ons portfolio."

Presentatoren

Vanaf maandagavond begint het Ziggo Sport Race Cafe weer, alleen wel in een andere opstelling. Rob Kamphues is niet langer de presentator van dienst. Deze rol wordt overgenomen door Chris Zegers en Shelly Sterk. Zij zullen om de beurt het programma presenteren.

Dit zijn de nieuwe presentatoren van Ziggo Sport Race Café: 'De helmen zijn af' Wie zijn nou de twee nieuwe presentatoren van Ziggo Sport Race Café? Vrijdagavond kwam het verlossende antwoord: Chris Zegers en Shelly Sterk.

Analist

Ook keert een geliefd analist terug bij het programma. Nog geen drie maanden na zijn besluit om te stoppen bij het Race Café, zal Robert Doornbos weer te zien zijn op de zender. "Mijn terugkeer bij de racefamilie van Ziggo Sport komt eerder dan verwacht, maar de benzine in je bloed kruipt waar het niet gaan kan", aldus Doornbos. "Ik kijk ernaar uit om regelmatig aan te schuiven en mijn analyses over de Formule 1 te delen. Dat wordt meestal vanaf locatie en soms in de studio."