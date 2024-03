'Hij versloeg zijn vader al toen hij zes was': oud-F1-teambaas zag al snel het talent van Max Verstappen

Max Verstappen is drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 en dat is niet gek. Hij kreeg het autoracen namelijk met de paplepel ingegoten. Vader Jos Verstappen was ook F1-coureur en zijn oude teambaas zag al snel het talent van de kleine Verstappen.

"Hij is altijd goed geweest. Ik ken hem al sinds hij zes was, en toen was hij al goed", zegt Paul Stoddard, voormalig eigenaar van Minardi, tegen Motorsport.com. Vader Jos reed onder zijn leiding voor Minardi. "Hij versloeg zijn vader, die toen voor mij reed, in een Formule 1-simulator."

Toen wist Stoddard al genoeg. Hij deed de voorspelling dat Verstappen junior er met vijf wereldtitels vandoor zou gaan. Ondertussen staat de teller op drie en pas in 2026 komen er nieuwe regels voor de auto's (en daardoor mogelijk andere topteams). Verstappen heeft dus nog 2024 en 2025 om extra wereldtitels te pakken.

"Hij zal dit jaar en volgend jaar ook kampioen worden. Gegarandeerd, tenzij er iets stoms gebeurt. Dus over een paar jaar is hij een vijfvoudig wereldkampioen. En wat er daarna in 2026 gebeurt, weet niemand."

Bijzondere oplossing voor oplossen Red Bull-dominantie

Echt leuk vindt Stoddard dat ook niet. Hij heeft een opvallend idee om het speelveld weer gelijk te trekken. "Ik zou zelf voorstander zijn van bijvoorbeeld een strafgewicht van vijf kilogram voor de regerend wereldkampioen. Dat zou genoeg moeten zijn om het weer op een gelijk niveau te brengen, terwijl de goede coureurs dan nog steeds zouden kunnen winnen."

Red Bull won vorig jaar alle Grands Prix, op één na. Van die 21 zeges voor Red Bull gingen er negentien naar Verstappen.