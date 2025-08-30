Het weer is in Nederland zo onvoorspelbaar als maar kan en daar proberen de inwoners van Zandvoort een slaatje uit te slaan. Zaterdag trokken tienduizenden Formule 1-fans naar de badplaats om Max Verstappen aan te moedigen. Maar door de wisselende weersomstandigheden boven het circuit, is niet iedereen even goed voorbereid. Daar haken de inwoners handig op in, ziet ANP zaterdagochtend.

De Dutch Grand Prix is op zaterdag en zondag uitverkocht. De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort meldde ook dat de belangstelling voor de laatste editie, The Final Lap, in 2026 nu al ongekend groot is. Fans kunnen sinds zaterdag tot en met 7 september een aanvraag doen voor tickets voor de laatste F1-race in Zandvoort volgend jaar. De tickets worden via loting toegewezen vanwege de hoge vraag naar kaarten.

'Mooie dag'

Op het station van Zandvoort is het zaterdagochtend al een drukte van belang. In de badplaats wordt dit weekend voor de vijfde maal op rij de Dutch Grand Prix verreden. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie voor de race van zondag op het programma. De NS spreekt van een "goede sfeer" op de stations en in de treinen. "Iedereen heeft zin in een mooie dag", aldus de vervoerder.

Kleurrijk gezelschap

Eerder in de ochtend was het in de trein tussen Den Haag en Haarlem ook al behoorlijk druk. Vanaf Haarlem vertrekken elke vijf minuten sprinters naar Zandvoort. In de trein bespreken de Formule 1-fans de race alvast. Veel fans zijn gehuld in het oranje of in kleding van een van de racende teams zoals Ferrari, McLaren en Red Bull Racing, het team van Max Verstappen.

Regen

Op het station in Zandvoort wordt de menigte welkom geheten door zo'n driehonderd medewerkers van de NS. "Heel veel plezier vandaag!", roept een van hen door een megafoon. Bij het verlaten van het station halen de meeste mensen poncho's en paraplu's tevoorschijn. Sommigen schuilen voor de regen onder afdakjes en in bushokjes. "Dadelijk gaat het zonnetje schijnen!", verzekert een NS-medewerker.

Inwoners spelen handig op het weer in

Waar de inwoners van Zandvoort vrijdag al wat probeerden bij te verdienen door vanuit hun tuin koffie en koeken te verkopen aan de bezoekersstroom, hebben zij op zaterdag oordoppen en regenponcho's toegevoegd aan hun assortiment. De poncho's lijken echter voorlopig niet meer nodig: rond 09.15 uur is er wat blauwe lucht te zien en schijnt een waterig zonnetje in Zandvoort.

Voorlaatste keer

Het is de voorlaatste editie van de GP van Nederland. Na de editie van 2026 verdwijnt het circuit van Zandvoort weer van de Formule 1-kalender. Vanwege financiële omstandigheden lukt het de organisatie niet om het peperdure weekend voort te zetten.