Gabriel Bortoleto maakte met een aantal knappe prestaties naam voor zichzelf in de Formule 1 vorig seizoen. De Braziliaanse coureur vertelt dat hij dit niet had kunnen bereiken zonder de hulp van een goede vriend in de sport: Max Verstappen.

De 21-jarige Bortoleto reed afgelopen seizoen zijn eerste volle jaar in de Formule 1. Dat deed hij namens het Stake F1 Team (Sauber), aan de zijde van de ervaren Nico Hülkenberg als ploeggenoot. Bortoleto pakte in zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport direct een aantal van negentien punten. Zijn eerste punten wist hij tijdnes de Grand Prix van Australië te verzamelen, toen hij als achtste eindigde bij de race. Ook tijdens de GP's in België en Hongarije reed de sterke Bortoleto in de punten.

Band met Verstappen

Bortoleto kan dus terugkijken op een mooi 2025 en hij kreeg daarbij hulp van Verstappen. De twee zijn goede vrienden en steunen/helpen elkaar waar het kan. "Ik ben al heel lang goed bevriend met Max", vertelt de jonge Braziliaan tegen Racing365.nl. "Iedereen ziet mij rondlopen met hem en soms doen we samen livestreams of gamen we samen. We kennen elkaar al langer, maar door de Formule 1 zijn we wel meer naar elkaar toe gegroeid. We racen natuurlijk samen en brengen zo tijd met elkaar door."

Volgens Bortoleto is Verstappen een 'geweldige kerel' die hem ook helpt met zakelijke dingen. Zo vroeg de Braziliaan advies aan de Nederlander bij het tekenen van zijn eerste profcontract. "Hij heeft me met zo veel geholpen in mijn carrière. Ik ben het gewend om hem over veel zaken om hulp te vragen, zelfs over mijn eigen contracten bijvoorbeeld. Toen ik nog in de juniorenklassen reed en ik op het punt stond om bij McLaren te tekenen, heb ik Max om zijn mening gevraagd. Datzelfde deed ik ook toen ik voor Sauber wilde tekenen. "