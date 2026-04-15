Dat Max Verstappen al tijden zwaar ongelukkig rondrijdt in de Formule 1, is inmiddels wel bekend. In navolging van de Nederlander spraken ook enkele van zijn collega's zich uit tegen de nieuwe regels. Formule 1-baas Stefano Domenicali kreeg alles mee en sprak meermaals met de Nederlander. Hij vindt zelfs dat er naar mensen als Verstappen altijd geluisterd moet worden.

De komende weken gaat de leiding van de Formule 1 zich beraden over mogelijke wijzigingen van de reglementen. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, zijn totaal niet te spreken over vrijwel alles in het nieuwe seizoen. Daar kwam bovenop nog eens de zware crash van Oliver Bearman. Directeur Stefano Domenicali heeft nu voor het eerst gereageerd op de kritiek van Verstappen die hij naar eigen zeggen 'goed begrijpt'.

'We begrijpen elkaar'

De afgelopen weken heeft de Italiaanse directeur van de koningsklasse in de autosport al meermaals gesprekken gehad met Verstappen. Die verliepen volgens Domenicali naar behoren. "Max en ik hebben volgens mij al heel vaak met elkaar gesproken sinds het begin van het seizoen", meent Domenicali in gesprek met Autosport. "Dus we begrijpen elkaar, ik begrijp zijn opmerkingen en hij begrijpt het grotere plaatje."

"Max was zelfs aanwezig bij een vergadering voor coureurs. Daar heeft hij verschillende ideeën gedeeld", vervolgt de 60-jarige Italiaan uit Imola. "Ik wil dus niet in de val trappen om een soort tegenstelling te creëren, want dat past niet bij mij en dat is ook niet wat wij willen zien."

'Beste coureur'

Domenicali slaat maar wat graag de handen ineen om de Formule 1 weer beter te maken. Bovendien wil hij Verstappen als boegbeeld allesbehalve kwijt. "Dus we gaan samenwerken. Hij is de beste coureur, hij is wereldkampioen, meervoudig wereldkampioen, en natuurlijk moet er naar zijn stem geluisterd worden."

"Maar Max weet ook dat zijn woorden doorgaans zwaar wegen. Hij moet zich ervan bewust zijn dat sommige mensen die woorden verkeerd kunnen interpreteren. En dat mogen we niet laten gebeuren", aldus Domenicali.

Nieuwe regels?

De president van de Formule 1 weet nog niet precies welke wijzigingen hij zal doorvoeren, maar dat er iets gaat veranderen, staat vast. "Het racen zelf vind ik op dit moment echt heel goed om te zien, heel goed. En hoe meer we met elkaar praten, hoe beter dat is voor de sport. Want de coureurs zijn het kroonjuweel van onze sport. En dat moeten we beschermen. Net zoals zij het ecosysteem moeten beschermen waar ze deel van uitmaken", besluit de Italiaan.