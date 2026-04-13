De gehele Formule 1 heeft de maand april tijd om van alles en nog wat te doen buiten het besturen van hun race-auto. Maar waar Max Verstappen een uitstapje maakt naar een andere klasse, pakt rivaal Lewis Hamilton het heel anders aan. Hij was met een bekende vriendin te gast op een wereldberoemd festival, al hoopte de Brit niet gespot te worden.

De afgelopen weken doen de geruchten rond een mogelijke relatie tussen racecoureur Lewis Hamilton en de wereldberoemde Kim Kardashian steeds vaker de ronde. De twee worden te pas en onpas met elkaar gespot, en schuwen het ook niet om voor de camera te verschijnen. Maar dat was afgelopen weekend totaal anders. De beroemdheden genoten van elkaar op een bijzondere locatie, maar hoopten eigenlijk onopgemerkt te blijven.

Wereldberoemd festival

Hamilton en 'zijn' Kardashian waren afgelopen zaterdag namelijk nergens minder dan het enorm bekende popfestival Coachella in Californië. Daar genoten zij van een optreden van de - eveneens - wereldberoemde popster Justin Bieber. Dat valt te zien op videobeelden en foto's die gemaakt zijn van het tweetal, waarin ze verliefd hand in hand liepen. Wel droegen ze allebei vrij opmerkelijke kleding.

Opmerkelijke kleding

Zowel de 41-jarige Hamilton als zijn vier jaar oudere metgezel droegen namelijk gezichtsbedekkende kleding, al was er wel een beetje gezicht te zien. Ogenschijnlijk wilden de celebrities niet herkend worden, zodat ze in alle rust van het optreden én van elkaar konden genieten. Dat zat er echter helaas niet in, getuige de vele foto's die online zijn verschenen van de twee.

Ondanks dat ze hun relatie nog altijd niet officieel en wereldkundig hebben gemaakt, lijkt het haast onmogelijk dat Hamilton en Kardashian geen relatie hebben. Ze zijn al op veel verschillende plekken gespot, zoals de Super Bowl en in Tokio. Van hun trip in Japan deelde Hamilton wel een 'Tokyo Drift'-video, met een rolletje voor Kardashian.

Formule 1

Hamilton focust zich op dit moment op de hervatting van het Formule 1-seizoen. Dat hele circus trekt begin mei naar Florida, waar de Grand Prix in Miami op het programma staat. De zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse is bezig aan zijn tweede seizoen bij renstal Ferrari. Dat gaat voorlopig naar behoren. De Brit bekleedt op de ranglijst de vierde plek, vlak achter teamgenoot Charles Leclerc.