'Meest sexy fan' en controversiële ex-spelersvrouw duikt op bij thriller op EK voetbal

Ivana Knoll had woensdag een concurrent op de tribune bij de EK-wedstrijd tussen Kroatië en Albanië. Waar Knoll juichte voor Kroatië, deed Erjona Sulejmani dat voor Albanië. Mevrouw Sulejmani was er in het verleden niet vies van om haar seksleven met haar ex (een profvoetballer) te bespreken.

In 2016 was zij nog op het EK om voor Zwitserland te juichen, toen haar vriend Blerim Dzemaili (half Albanees) voor dat land speelde. De nu 36-jarige vrouw zei in 2017 bij Le Capitaine (een Italiaans tv-programma): "Seks voor een wedstrijden? Voetballers zijn niet zo goed in bed. Ze doen het liever zelf."

Het stel was toen nog samen, maar die uitspraken zouden voor Dzemaili reden zijn geweest om de scheiding aan te vragen. Hij vroeg aan Erjona niet meer zijn achternaam te gebruiken, waarna zij begin 2018 uit elkaar gingen. Dzemaili speelde in zijn carrière onder andere voor Napoli en Galatasaray.

'Meest sexy fan'

Inmiddels is Erjona Sulejmani weer opgedoken op het EK. Nu juichend voor Albanië, samen met haar zoontje Luan. Ze deelde er beelden van op Instagram en de reacties waren lovend: "Je bent net als wijn", erop doelend dat Sulejmani met haar leeftijd alleen maar knapper wordt. En: "De meest sexy fan."

De vrouw met een half miljoen volgers was met haar zoontje getuige van een gelijkspel. Albanië zorgde diep in de blessuretijd voor de 2-2 tegen Kroatië.

Ivana Knoll

Voor Sulejmani zal het gelijkspel meer als een overwinning hebben gevoeld dan voor Knoll Doll. Het Kroatische model stal op het WK 2022 in Qatar al de show bij wedstrijden van haar land en dat is op het EK in Duitsland niet anders.

Toch zagen we nog een grote glimlach op het gezicht van Knoll na het gelijkspel. Zij deelde op Instagram een foto waarin zij met haar handen een hartje maakte. Maar wél op haar manier, natuurlijk. Een fan reageerde: "Dit keer bracht je geen geluk voor Kroatië!"

