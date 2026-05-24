Max Verstappen heeft zich na de kwalificatie van de GP in Canada wederom negatief uitgelaten over zijn toekomst in de Formule 1. De coureur geeft aan dat hij 'het mentaal niet meer aankan' als de sport zo door blijft gaan.

Verstappen is dit Formule 1-seizoen nog geen schim van zichzelf. Op dit moment staat hij zevende in de WK-stand en hij kon nog geen enkele race echt imponeren. Dat komt volgens de Nederlander zelf door de nieuwe regels in de Formule 1 rondom onder andere de batterij. Voor Verstappen halen deze regels de charme en zijn plezier weg bij de sport en dat steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken.

De oud-wereldkampioen maakte uitstapjes naar onder andere de 24-uursrace op de Nürburgring om daar het plezier terug te vinden. Zaterdag kwalificeerde Verstappen zich als zesde voor de GP van Canada en daar was hij weer niet tevreden over. "Ik heb geen idee wat hier aan de hand was. Zo vreemd allemaal. Ik heb maar gewoon mijn rondjes gereden, maar dat was niet best. Ik heb het al heel vaak geprobeerd met deze auto, maar het werkt nooit. Het is wat het is hè", vertelde Verstappen tegenover Viaplay.

'Mentaal niet te doen'

Verstappen liet voorafgaand aan het weekend nog weten dat hij sowieso doorgaat in de Formule 1, maar na de kwalificatie zaaide hij daar toch weer twijfel over. "Als het zo blijft, dan gaat het een heel lang jaar worden. En dat wil ik niet. Het is mentaal gewoon niet te doen voor mij, echt niet. Er zijn ook nog een hele hoop andere leuke dingen", legde Verstappen een bommetje onder zijn toekomst bij Red Bull Racing en überhaupt in de Formule 1.

Toch gaat Verstappen zondag nog proberen om van zijn zesde plaats een aantal plekjes op te schuiven tijdens de GP van Canada. Zondagavond gaat de Nederlander om 22:00 uur Nederlandse tijd van start in Montreal. George Russell begint vanaf pole position met vanaf de tweede plek zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Zij zijn op dit moment ook de nummer 1 en 2 in de huidige WK-stand.

