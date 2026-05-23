Max Verstappen kent tot nog toe een matig raceweekend in Canada. De Nederlandse Red Bull-coureur was in de kwalificaties voor de sprintrace al gefrustreerd, en zag zijn zorgen na de race op zaterdag niet afnemen. Na afloop was Verstappen dan ook zeer kritisch.

Al tijdens de kwalificaties op vrijdag had Max Verstappen te kampen met veel mechanische problemen. Daardoor moest hij de sprintrace als zevende beginnen. Maar in die korte wedstrijd lukte het opnieuw niet voor de Nederlander, die op dezelfde positie over de streep kwam. Hij hekelt dan ook de problemen die Red Bull 'al jaren heeft'.

'Auto voelde slecht'

Verstappen oogde sip toen hij na afloop van de sprintrace voor de camera verscheen. "Er gebeurde niet zoveel", meende de Nederlander, in gesprek met Viaplay. Hij reed in een soort niemandsland rond, ver achter de hevige strijd die voorin plaatsvond tussen de beide Mercedes-coureurs.

"De auto voelde slecht, net als gister", vervolgde de licht geïrriteerde Verstappen. "Des te meer bandenslijtage je hebt, des te moeilijker het natuurlijk wordt. Niet best dus." Ook zijn teamgenoot Isack Hadjar kreeg last van problemen en eindigde zelfs als allerlaatste op drie ronden achterstand. Vooral het feit dat het bekende problemen zijn, die nog altijd niet zijn verholpen, zorgden voor de frustratie bij Verstappen.

Bekend probleem

"Dit probleem dat de auto stuitert hebben we al jaren", licht Verstappen over de mechanische problematiek toe. "Het is alleen soms wat erger. Nu is het echter wel heel extreem, dus het wordt kijken wat we kunnen doen." De hoop bij de renstal van de Nederlander is dat er snel iets van een oplossing kan worden gevonden. De kwalificaties voor de echte Grand Prix op zondag vinden immers al zaterdag om 22.00 uur plaats.

Ondanks de tegenvallende resultaten van Verstappen kan hij wel met een enigszins goed gevoel toewerken naar de race van morgen. Het circuit in Franstalig Canada is er immers eentje waar hij zeer veel goede herinneringen aan heeft. Voor de winst van Russell in 2025 was de Nederlander drie jaar op rij de beste. Al zal hij zondag, naar alle waarschijnlijkheid, geen rol spelen in de strijd om de winst. Dat lijkt te gaan tussen Mercedes en McLaren, aangezien ook Ferrari niet echt meedeed.

