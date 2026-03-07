Max Verstappen is zijn Formule 1-seizoen werkelijk dramatisch begonnen. De Nederlander hoopte tijdens de kwalificatie hoge ogen te gooien in Melbourne, maar al in Q1 ging het helemaal mis voor onze landgenoot.

Bij het aanremmen in de bocht ging het fout. Verstappen verloor de macht over het stuur en belandde in de grindbak. Daarmee zat zijn kwalificatie er al op. Er kwam een rode vlag en Verstappen weet dat hij zondag aan de bak moet. Hij zette immers geen rondetijd neer en moet morgen dus aan een inhaalslag beginnen.

De crash van Verstappen zorgde ervoor dat de kwalificatie even werd onderbroken in Australië. Na een paar minuten konden de overige coureurs weer verder. Overigens kwam de Nederlander er, zo leek het, zonder grote fysieke mankementen vanaf.

In de derde en laatste vrije training kwam Verstappen niet verder dan een zesde plaats. Op vrijdag maakte hij dus niet enorm veel indruk. Op voorhand verwachtte de viervoudig wereldkampioen dan ook niet dat hij een rol om pole position zou gaan spelen. Maar dat het na één bocht in Q1 al klaar zou zijn, dan valt natuurlijk enorm tegen voor onze landgenoot, die samen met Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Lance Stroll al vroeg klaar was.

Na Q2 bleven er tien coureurs over. Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Oco, Pierre Gasly, Alexander Albon en Franco Colapinto slaagden er niet in om Q3 te bereiken. Gabriel Bortoleto haalde dat wel, maar kwam stil te staan in de pitstraat en moest zo zijn kwalificatie opgeven.

Uiteindelijk was het vooral bij Mercedes feest. George Russell reed ijzersterk en pakte pole. Dat deed hij voor ploeggenoot Kimi Antonelli. Verstappens ploegmakker Isack Hadjar zette een keurige derde tijd neer.

Verstappen moet zich morgen (zondag) al vroeg revancheren. De GP van Australië start om 05.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk hier de beelden van de crash: