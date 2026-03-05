Formule 1-commentator Olav Mol zal dit seizoen weer terugkeren op de radio om Grand Prix-weekenden van commentaar te voorzien. De commentator is echter niet te spreken over de nieuwe regels binnen de autosport en steunt Max Verstappen: "Hij heeft dat drie jaar geleden al geroepen."

Wanneer Mol, die donderdagavond te gast is bij Vandaag Inside, de vraag krijgt van Wilfred Genee over het nieuwe Formule 1-seizoen, is hij duidelijk: "Sowieso dat ik Johan (Derksen, red.) moet gaan overtuigen, want ik weet dat Johan het niks vindt." Derksen is er als de kippen bij om dat te beamen: "Ik vind het een b-sport", is de oud voetbalprof en televisiepresentator duidelijk. "Ik vind het niet leuk om naar te kijken en niet spannend."

Over het nieuwe seizoen is Mol, die komend seizoen als vertrouwd stemgeluid weer commentaar zal geven op de radio tijdens Grand Prix-weekenden, twijfelachtig. "We weten allemaal nog niet wat er gaat gebeuren. Die auto's zijn veranderd. Het is 50/50 met power uit de motor en power uit een batterij. Nou batterij-auto's, die terroristen in de Tesla's, vind ik sowieso niks en dit gaat een beetje teveel die kant op. Maar ze hebben ervoor gekozen en we moeten het er mee doen."

'Iedereen kan dat'

Max Verstappen sprak zich er eerder al kritisch over de nieuwe regels uit. Wanneer Genee Mol voorlegt dat de Red Bull-coureur geen zin heeft in het aanstaande Grand Prix-weekend, antwoordt Mol: "Wat Verstappen natuurlijk heeft, en dat hebben coureurs; heel hard rechtdoor rijden vinden ze niet zo leuk."

"Het is niet moeilijk", vervolgt Mol. "Iedereen kan op de afsluitdijk 300 rijden. Maar als er een bocht komt, en deze auto's gaan niet zo hard door de bocht maar juist ontzetten hard rechtdoor vanwege die batterijen, dus dat vindt hij niet zo interessant."

'Drie jaar geleden al geroepen'

"Verstappen lult er niet omheen", vult Mol later aan. "Die liegt niet. Als hij zegt: 'Het is niet goed.' Dan is het niet goed. En dan denken mensen: hoe kan dat nou, dan is hij ontevreden en een dag later gaat zo'n auto wel. Dat doet hij om de boel op scherp te houden. Maar over deze regels heeft hij drie jaar geleden al geroepen: 'Jongens, als we dit gaan doen komt het niet goed, hè!'"