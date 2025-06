Lewis Hamilton eindigde zondag op een keurige zesde plaats tijdens de Grand Prix van Canada. In Montreal kwam de Engelsman echter in botsing met een dier, waarna de auto schade had opgelopen en het allemaal wat minder ging. Hamilton baalde vooral voor het arme beestje.

Het was ronde dertien van de race en tot dat toe ging het niet slecht voor de Ferrari met nummer 44. "Ik voelde me best goed. Ik had een goede start, behield mijn positie en kon goed omgaan met de banden. Hierdoor voelde ik me vrij optimistisch over de race", vertelt Hamilton aan Sky Sports.

Egel

Vervolgens ging het echter mis. "Ik heb het niet zien gebeuren, maar ik heb gehoord dat ik een egel heb geraakt. Dat is verschrikkelijk", stelt Hamilton, die veganistisch is. "Dit is me echt nog nooit overkomen."

Naast dat het natuurlijk super zielig is voor de arme egel, kwam ook de Ferrari niet ongeschonden uit de strijd. "De vloer had flinke schade en er zat een gat in", legt Hamilton uit. "Daarna kregen we ook problemen met de rem en zo vielen we van het ene probleem in het andere. Ik was blij dat ik kon finishen."

Updates

Hamilton hoopt dat er binnenkort updates aankomen voor de Ferrari, want hij merkt dat de rode bolide niet snel genoeg is om echt mee te doen van voren. "Ik zit ze telkens achterna, maar ze praten er niet echt over."

"Hopelijk komt er volgende week iets, maar ik denk niet dat het veel is. Het gaat gewoon een van die jaren zijn", verzucht de zevenvoudig wereldkampioen.

Norris

De 'crash' van Hamilton viel achteraf in het niet bij de actie van Lando Norris. De landgenoot in de McLaren wilde zijn teamgenoot inhalen maar nam daarbij iets te veel risico waardoor hij in de muur terecht kwam. Daarvoor trok hij zelf gelijk en ook na afloop van de race het boetekleed aan. "Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan het team en aan Oscar (Piastri, red.)."