Een flinke klap voor Lando Norris. De Britse coureur crashte bij de Grand Prix van Canada met teamgenoot Oscar Piastri en viel daardoor uit. Dat kost hem belangrijke punten in de strijd om de WK-titel. De Britse media schrijven er volop over. "We wisten dat het een keer zou gebeuren."

'Oh nee, er is contact!', schrijft BBC Sport in de liveblog over de race. Norris zei al een keer dat het onvermijdelijk was dat de kemphanen van McLaren een keer in botsing zouden komen. BBC-commentator Harry Benjamin zei: 'Er werd zoveel gepraat over dat de twee coureurs van McLaren zo goed samenwerken, maar we wisten dat er een keer een crash zou komen. En nu is het zover.'

'Domme fout!', kopt Sky Sports. Bij het medium waren ze niet al te streng voor Norris, omdat de coureur zelf meteen zijn fout toegaf over de boordradio. Bij The Telegraph vroeg de verslaggever van dienst zich direct af of dit voor een scheurtje in de relatie tussen de McLaren-rijders zou zorgen. 'Maar door Norris' eerste reactie, denk ik niet dat het veel controverse of onenigheid zal opleveren.'

Max Verstappen doet uitstekende zaken in Canada: Lando Norris valt uit na crash met teamgenoot Max Verstappen heeft zondag de tweede plek gepakt bij de Grand Prix van Canada. Hoewel hij de zege aan George Russell moest laten, deed de Nederlander uitstekende zaken in de WK-stand. McLaren-coureurs Oscar Piastri eindigde buiten het podium, terwijl Lando Norris zelfs uitviel na een late crash met zijn teamgenoot.

Vergelijking met grote rivaliteit uit de sport

Maar ook Tom Cary, de verslaggever, merkte op: 'Het zat eraan te komen, het zat eraan te komen...' The Guardian vergeleek de situatie met die tussen Ayrton Senna en Alain Prost. De twee wereldkampioenen uit de Formule 1 reden samen voor McLaren in 1988 en 1989. Zij vochten in hun carrières een van de grootste rivaliteiten die de sport heeft gekend uit.

In Italië was men vooral blij met het eerste podium voor Kimi Antonelli. La Gazzetta Dello Sport merkte verder op dat Verstappen weer wat inliep op Piastri en Norris. De roze krant omschreef mooi hoe Norris de fout in ging: 'Norris maakte een sensationele inschattingsfout: de Brit probeerde zijn teamgenoot links in te halen, waar duidelijk geen ruimte was, in plaats van rechts, met als gevolg dat de MCL39 met zijn linkerzijde tegen de muur botste en uitviel.'

WK-stand Formule 1: Max Verstappen loopt in op Oscar Piastri en Lando Norris bij GP Canada Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. Koploper Oscar Piastri verdween langzaam maar zeker uit zicht, maar in Canada deed de Nederlander weer iets terug. Bekijk hier de WK-stand na de Grand Prix van Canada.

'Frustratie bij het topteam!'

'Frustratie bij het topteam!', kopt het Duitse BILD over het moment van de McLaren-coureurs. 'Zelfs de teambaas (Zak Brown, red.) zag dit aankomen.' Brown gaf aan niet met een eerste rijder te willen werken, tot het fout zou gaan. Piastri staat nu 22 punten voor op Norris.