Max Verstappen heeft zondag de tweede plek gepakt bij de Grand Prix van Canada. Hoewel hij de zege aan George Russell moest laten, deed de Nederlander uitstekende zaken in de WK-stand. McLaren-coureurs Oscar Piastri eindigde buiten het podium, terwijl Lando Norris zelfs uitviel na een late crash met zijn teamgenoot.

Russell was uitstekend weg op Montreal, Verstappen kon niks anders dan zijn tweede plek verdedigen en vasthouden. Oscar Piastri verloor zijn derde plek bij de start aan Kimi Antonelli. De Nederlander leek even Russell aan te kunnen vallen, maar kreeg al snel Antonelli op zijn dak. Op het moment dat de Mercedes-coureur hem leek in te halen, dook de viervoudig wereldkampioen naar binnen voor nieuwe banden. Dat was al vrij vroeg in de race (ronde 13 van de 70).

Na 21 ronden reed Verstappen op de vierde plek, vóór Antonelli en op een kleine twee seconden achterstand van Russell. Hij schoof naarmate de race vorderde op naar de tweede plek. In de 38e ronde ging de Nederlander weer naar binnen en kwam terug op de zesde positie. Antonelli volgde een ronde later direct en kwam zelfs even voor hem op de baan, maar Verstappen haalde hem direct weer in.

Lovende woorden voor 'pure' Max Verstappen van 'goede vriend' bij Ferrari: 'Dát maakt een groot kampioen' Max Verstappen is overladen met complimenten in Canada. Voor de race in Montréal, was oud-coureur Gino Rosato lovend over de Nederlandse Formule 1-kampioen. En dat terwijl de Canadees jarenlang bij Ferrari werkte.

Eindsprint in Canada

De vijf beste coureurs (Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri en Norris) reden in ronde 55 van de 70 op een seconde of zes van elkaar. Het beloofde daarmee een bloedstollend spannend einde te worden en dat werd ook waargemaakt. Norris wilde zijn teamgenoot inhalen, maar knalde achterop Piastri. De Engelsman viel uit en was meteen schuldbewust.

Door de tweede plek van Verstappen pakte hij achttien punten in de strijd om de wereldtitel. Piastri werd vierde en sprokkelde zo twaalf punten bij elkaar, Norris eindigde met lege handen. Veteranen Fernando Alonso (zevende) en Nico Hulkenberg (achtste) verrasten met een finish in de punten. Voor Antonelli was het zijn eerste podium in de Formule 1.

'Tevreden' Max Verstappen krijgt sneer van rivaal voor GP van Canada: 'Nog een paar punten op mijn licentie over' Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag in de Grand Prix van Canada vanaf P2, achter rivaal George Russell. Beiden zijn tevreden over de kwalificatie, maar de Brit kon het niet laten om een grapje te maken over Verstappen.

Hommeles tussen Verstappen en Russell

Verstappen verloor bij de Grand Prix van Spanje even zijn emoties en daar was Russell de dupe van. De Nederlander moest van Red Bull een plek teruggeven aan de Engelsman, maar was daar niet van gediend. De viervoudig wereldkampioen leek de plek inderdaad aan Russell te geven, tot hij opeens een tik uitdeelde aan de Mercedes-coureur.

Het leverde Verstappen een tijdstraf op van liefst tien seconden én nog eens drie punten op zijn superlicentie. Dat laatste heeft erin geresulteerd dat hij zich nu geen crashes meer kan veroorloven, omdat hij anders een race wordt geschorst. Russell zei na de kwalificatie voor de GP van Canada al met een knipoog dat hij zich zelf geen zorgen hoeft te maken over eventuele strafpunten.