Max Verstappen is tevreden met zijn tweede plek bij de Grand Prix van Canada. De Nederlander spreekt van 'het maximaal haalbare'. Mercedes-coureur George Russell ging er met de zege vandoor.

"We reden een aanvallende en een verdedigende race. Dat is gelukt en dit was voor ons het maximaal haalbare", zei de Red Bull-coureur in het flashinterview na de finish.

"In de eerste twee delen hadden we het moeilijk met de banden", zei Verstappen, die na de tweede bandenwissel wel goede rondetijden kon blijven rijden. "De snelheid was iets beter met minder brandstof in de auto. Dat was goed. We reden aanvallend qua strategie, maar we moesten ons ook verdedigen ten opzichte van de auto's achter ons."

Britse media duiken vol op crash van concurrent Max Verstappen: 'We wisten dat het zou gebeuren' Een flinke klap voor Lando Norris. De Britse coureur crashte bij de Grand Prix van Canada met teamgenoot Oscar Piastri en viel daardoor uit. Dat kost hem belangrijke punten in de strijd om de WK-titel. De Britse media schrijven er volop over. "We wisten dat het een keer zou gebeuren."

Nog geen conclusies trekken

Verstappen liep zo in het WK in op McLaren-coureurs Oscar Piastri (vierde) en Lando Norris (uitgevallen), maar wilde daar nog geen conclusies uit trekken. "Het is nog een lang seizoen. We bekijken het race voor race en hopen weer een sterk weekend te hebben bij de Grand Prix van Oostenrijk." Die race staat op 29 juni op het programma. Naar verwachting zullen de tribunes helemaal vol zitten met Nederlanders.

Max Verstappen doet uitstekende zaken in Canada: Lando Norris valt uit na crash met teamgenoot Max Verstappen heeft zondag de tweede plek gepakt bij de Grand Prix van Canada. Hoewel hij de zege aan George Russell moest laten, deed de Nederlander uitstekende zaken in de WK-stand. McLaren-coureurs Oscar Piastri eindigde buiten het podium, terwijl Lando Norris zelfs uitviel na een late crash met zijn teamgenoot.

Crash McLaren

Norris plaatste in de slotfase een aanval op Piastri, maar die gaf niet op. De Brit reed daarna op het rechte stuk in de slipstream tegen de wagen van zijn ploeggenoot aan, wat hem de race kostte en in ieder geval 10 WK punten kostte.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen loopt in op Oscar Piastri en Lando Norris bij GP Canada Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. Koploper Oscar Piastri verdween langzaam maar zeker uit zicht, maar in Canada deed de Nederlander weer iets terug. Bekijk hier de WK-stand na de Grand Prix van Canada.

WK-stand

Verstappen liep met de 18 punten van de tweede plaats in op klassementsleider Oscar Piastri uit Australië, die als vierde eindigde. Die heeft 198 punten. Verstappen staat derde met 155 punten. Nummer 2 Lando Norris viel dus in de slotfase uit en blijft op 176 punten staan.