Lewis Hamilton reageerde na de Grand Prix van Hongarije op het veelbesproken moment met Max Verstappen. De Nederlander moest na een inhaalactie op het matje komen bij de wedstrijdleiding, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

De zevenvoudig wereldkampioen Hamilton eindigde als twaalfde in de Grand Prix van Hongarije. In de 30e ronde moest hij van de baan om een aanvaring met Verstappen te voorkomen. De stewards hebben het incident na afloop onderzocht. De viervoudig wereldkampioen moest op het matje komen, maar kreeg uiteindelijk geen straf.

"Ik zag Max op het laatste moment, hij zat vlak achter mijn achterwiel. Ik probeerde een botsing te vermijden," verklaarde Hamilton. "Dat is alles wat ik erover kan zeggen." Verstappen begreep zelf weinig van alle commotie, verklaarde hij bij Viaplay. "Ik snap het niet zo goed. Ze hadden dat goed tijdens de race kunnen afhandelen. Ik steek mijn neus naast die van Hamilton. Hij schrikt daarvan en gaat van de baan af. Meer was het niet."

Hamilton gaat ongestoord verder

Hamilton beleefde al met al geen lekker weekend. "Verder waren we vandaag buiten de punten, mijn humeur is hetzelfde als gisteren. Het heeft geen zin om terug te kijken op deze race. Ik kijk uit naar de zomerstop, dan kan ik even helemaal niets doen en uitrusten."

Verstappen en Hamilton kijken uit naar een korte vakantie totdat op 31 augustus de GP van Zandvoort wordt verreden. De Red Bull-coureur staat nog altijd derde in het wereldkampioenschap, op geruime afstand van McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris. Hamilton staat slechts zesde en heeft net meer dan honderd punten: 109. Verstappen heeft er 187, terwijl WK-leider Piastri al op 284 staat.

'Verschrikkelijk gevoel'

Verstappen kijkt met "een verschrikkelijk gevoel" terug op de GP van Hongarije. Verstappen eindigde op de negende plaats. "Er viel niks van te maken. Het hele weekend was verschrikkelijk", zei Verstappen na afloop tegen Viaplay.