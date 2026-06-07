Monaco is dit weekend in de ban van Formule 1. Max Verstappen en consorten scheuren zondag tijdens de GP door de iconische straten van Monaco. Verstappen was bezig aan een sterk weekend en startte de race vanaf positie twee, maar vanaf de eerste meters ging het helemaal mis. Inmiddels is er sprake van een rode vlag. Volg de rest van de race hier live.

Verstappen begon op de eerste startrij nadat hij zaterdag nipt tweede werd in de kwalificatie, vlak achter WK-leider Kimi Antonelli. Hij startte dus helemaal vooraan en Verstappen moest proberen om de jonge Italiaan te passeren. Het ging voor de Nederlander echter faliekant fout op de eerste meters.

Verstappen kwam niet weg en werd door alles en iedereen gepasseerd. De Nederlander stond volledig stil en kreeg zijn auto niet aan de praat. Na een ronde besloot Red Bull er de brui aan te geven en Verstappen naar binnen te halen. Een rampzalig scenario dus voor de Nederlander, die zijn race bij de start eigenlijk meteen zag eindigen.

In Monaco is het doorgaans lastig inhalen waardoor juist een goede start cruciaal was. Dat was Verstappen dus niet gegeven in een jaar waarin hij toch al niet in de buurt komt van de wereldtitel. Twee weken geleden boekte hij wel zijn eerste podiumplaats. Tijdens de GP van Canada werd hij derde. In de WK-stand bezette hij voorafgaand aan de race in Monaco de zevende plaats, achter Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri. De achterstand op die zes zal dit weekend dus alleen maar groeien.

Verstappen was niet de enige uitvaller. Ook Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Norris, Lance Stroll en Leclerc haalden de finish niet. Na de crash Leclerc werd de rode vlag gewapperd. Er zijn problemen met het asfalt dat letterlijk op bepaalde plekken afbrokkelt. Met tien ronden te gaan ligt de race dus tijdelijk stil.

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