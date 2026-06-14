LIVE Formule 1| Max Verstappen jaagt in Barcelona op succes

De coureurs in de Formule 1 strijden zondag om de winst bij de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Max Verstappen kent zeer goede herinneringen aan het circuit, maar kwam dit weekend nog niet echt goed voor de dag. Volg hier alle ontwikkelingen in de race!

Verstappen kwam tijdens de kwalificaties uiteindelijk tot de vijfde tijd. Daar baalde de Red Bull-coureur wel van. "Dat is het hele weekend al het geval. Dat de auto niet doet wat ik wil. Als je dan instuurt, soms stuurt 'ie wel in en soms weer niet. En dat maakt het natuurlijk lastig", zo lichtte hij zijn tegenvallende resultaat toe. Pole position is voor George Russell van Mercedes, voor de Ferrari van Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. De start is om 15.00 uur.

Matig weekend

Verstappen kent al het hele weekend problemen met zijn bolide. Al tijdens de vrije trainingen op vrijdag kwam de Nederlander op ruime achterstand binnen van zijn concurrentie. Dat leverde toen al een boel geklaag op. Hij rijdt sowieso met een deels nieuwe motor, nadat zijn oude motor het al bij de start begaf in Monaco. Het is dus wel even wennen voor Verstappen, die één van de mooiste herinneringen in zijn autosportcarrière beleefde op het circuit in Barcelona.

Tien jaar geleden wist een piepjonge Verstappen namelijk zijn allereerste grand prix ooit te winnen in Barcelona. Het werd de opmaat naar een lange periode met veel successen. Dit jaar gaat het, behoudens een derde plek in Canada, nog niet al te best met Verstappen.

Charles Leclerc

Tijdens de afsluitende kwalificatiesessie gingen de zorgen uit naar Charles Leclerc. De Monegask kwam tot een harde crash in zijn Ferrari, waarna een rode vlag de sessie zelfs stillegde. Uiteindelijk viel de schade aan Leclerc gelukkig mee. Hij start op de tiende plek.

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