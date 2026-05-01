De Formule 1 keerde vrijdag na vijf weken weer terug. Tijdens de verlengde vrije training van de Grand Prix van Miami deed Max Verstappen weer mee om de snelste tijd. Mercedes en WK-leider Kimi Antonelli kregen te maken met forse problemen.

Vanwege het uitvallen van de races in Saoedi-Arabië en Bahrein wegens de oorlog in het Midden-Oosten had het Formule 1-circus een plotselinge lange vakantie. Toch hebben de teams niet stilgezeten. Alle coureurs schitterden in een geüpdatete bolide tijdens de vrije training van de Grand Prix van Miami. Deze training duurde dertig minuten langer dan normaal wegens de lange afwezigheid.

Verstappen is snel

In Florida wordt komende dagen een sprintweekend afgehandeld. De training was dan ook zeer belangrijk om de auto goed af te stellen na vijf weken afwezigheid van de racebaan. Het team van Ferrari noteerde de snelste tijd op het circuit in Miami. Charles Leclerc was de snelste. Ook zijn teamgenoot Lewis Hamilton was rap. Hij maakte echter een foutje tijdens zijn snelste ronde, waardoor hij de derde tijd neerzette.

Verstappen was vrijdagavond de twee na snelste. Na een moeizaam begin van het seizoen is deze goede trainingssessie een mooie opsteker voor de Nederlander. Hij moest uiteindelijk een gat van bijna drie tiende van een seconde laten op Leclerc. Isack Hadjar, de teamgenoot van Verstappen, eindigde de training op de negende plaats.

Problemen voor Antonelli

WK-leider Kimi Antonelli reed geen 'snelle' ronde tijdens de training. De jonge Italiaan kreeg vlak voor het einde van de sessie te kampen met problemen aan de krachtbron van zijn Mercedes. Het is nog niet zeker of hij hierdoor de spintkwalificatie moet missen die later deze avond plaatsvindt. Uiteindelijk zette Antonelli de vijfde tijd neer, voor zijn teamgenoot George Russel, die zesde werd. De tot nu toe ijzersterke Mercedes lijkt dus kwetsbaar na de ongeplande stop.

Noodweer tijdens race

De huidige weersvoorspellingen stellen dat de race van komende zondag wel een geteisterd kan worden door onweersbuien. De FIA meldde vrijdag al dat ze een 'noodplan' hebben klaarliggen mochten er blikseminslagen plaatsvinden rondom het circuit.

Technische problemen bij Viaplay

Kijkers van de vrije training op Viaplay zagen dat de streamingsdienst veel problemen had met het commentaar. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die ter plekke commentaar leveren, vielen met regelmaat weg. Hierdoor werd er halsoverkop een noodoplossing toegepast. Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen namen vanuit Hilversum het commentaar tijdelijk over.