Max Verstappen is zondag na een halve ronde uitgevallen tijdens de GP van Oostenrijk. De Nederlander kreeg een tik van Kimi Antonelli en kon vervolgens niet verder. Ook de Italiaan viel uit. Dankzij het sterke optreden van McLaren lijkt de vijfde wereldtitel verder weg dan ooit voor Verstappen.

Verstappen startte in Oostenrijk vanaf de zevende plaats, maar in bocht drie ging het al mis. Antonelli gaf de Nederlander een tik, waardoor hij niet verder kon. De Italiaan wist direct dat hij fout zat en via de boordradio bood hij direct zijn excuses aan bij Verstappen. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Nederlander de race niet kan afmaken en voor de finish al uitvalt. Ook Carlos Sainz moest in het begin van de race al opgeven, waardoor de teller nu op drie uitvallers staat.

In bocht 3 van de eerste ronde werd hij hard van de baan getikt door rookie Kimi Antonelli, die zich volledig verremde en vol op het achterwiel van de Red Bull knalde. Verstappen kon zijn weg niet vervolgen en moest direct uitstappen. Nog voor het einde van de openingsronde lag de Nederlander uit de race op zijn thuiscircuit. De safetycar kwam de baan op en de race werd geneutraliseerd.

WK-stand

Voor Verstappen is het uitvallen een ware nachtmerrie. Red Bull Racing had dit weekend nog een aantal updates aan zijn auto doorgevoerd, maar die konden door de vroege uitvalbeurt niet worden getest. In de WK-stand krijgt hij een gevoelige tik: waar Oscar Piastri zijn voorsprong behoudt en Lando Norris met zijn derde overwinning van het seizoen zeven punten dichterbij komt op zijn teamgenoot, blijft Verstappen op nul steken. Zijn achterstand op Piastri loopt op tot 61 punten, terwijl George Russell hem op de hielen zit in de strijd om P3. De jacht op een vijfde wereldtitel lijkt daarmee verder weg dan ooit.