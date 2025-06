Max Verstappen heeft zondag een forse dreun gekregen in de strijd om de wereldtitel. Bij de Grand Prix van Oostenrijk viel de Nederlander al in de eerste ronde uit na een botsing met rookie Kimi Antonelli. McLaren profiteerde maximaal: Lando Norris won, Oscar Piastri werd tweede. Verstappens achterstand in het WK-klassement loopt daarmee verder op, zijn vijfde wereldtitel lijkt voorlopig uit zicht.

Verstappen begon de race vanaf de zevende plek, na een teleurstellende kwalificatie waarin hij zijn laatste snelle ronde moest afbreken door verkeer. In de openingsronde ging het meteen mis: in bocht 3 verremde rookie Kimi Antonelli zich en knalde vol op het achterwiel van de Red Bull. Verstappen kon zijn weg niet vervolgen en parkeerde zijn auto direct langs de baan. Antonelli bood via de boordradio direct zijn excuses aan, maar had met zijn fout niet alleen zijn eigen race verpest, hij bezorgde ook duizenden Nederlandse fans op de Red Bull Ring een bittere teleurstelling.

Het was Verstappens eerste uitvalbeurt van het seizoen, en dat uitgerekend op het thuiscircuit van Red Bull, waar hij in het verleden vier keer wist te winnen. De vroege exit komt op een pijnlijk moment in het kampioenschap: waar Verstappen nul punten overhoudt aan het weekend, scoort McLaren maximaal.

McLaren domineert op Red Bull Ring

Na de korte safetycarfase nam het McLaren-duo de race stevig in haden. Norris en Piastri vochten in de beginfase fel om de leiding, met een gewaagde aanval van de Australiër in bocht 4. McLaren greep in en noemde de actie 'te close' over de radio. Tijdens de tweede serie pitstops kwam Piastri nog in het gedrang met Franco Colapinto, die hem bij het uitkomen van de pits het gras op dwong en daarvoor een tijdstraf van vijf seconden kreeg.

In de slotfase kwam Piastri nog één keer dreigend dichterbij. Norris meldde schade aan zijn voorvleugel en zag het gat krimpen tot anderhalve seconde. Terwijl zijn team hem via de radio tips gaf om snelheid te behouden, doemde voor zijn neus een groep op met achterblijvers: Lawson, Alonso en Bortoleto streden daar fel om P5. Piastri rook kansen, maar wist net niet binnen DRS te komen. Zo bleef Norris zijn grootste rivaal voor de WK-titel voor en loopt hij weer wat punten in.

Leclerc op het podium, Lawson en Bortoleto verrassen

Achter het dominante McLaren-duo mocht Charles Leclerc als derde mee naar het podium, maar hij speelde geen rol van betekenis in de strijd om de zege. Daarachter was het vooral Liam Lawson en Gabriel Bortoleto die de show stalen. Lawson reed een foutloze race en hield met overtuiging stand op de zesde plek, zijn beste resultaat van het seizoen voor Racing Bulls.

Ook Gabriel Bortoleto reed sterk en pakte zijn eerste WK-punten in zijn Formule 1-loopbaan. De Braziliaanse Sauber-debutant begon als achtste en reed een volwassen race, waarin hij zich staande hield in het middenveld en fel maar fair duelleerde met Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard pakte uiteindelijk de zevende plek, maar Bortoleto mocht met P8 dik tevreden zijn. Ook Nico Hülkenberg leverde een knappe prestatie: hij vertrok als laatste, maar knokte zich naar een verdiende negende plaats. Esteban Ocon completeerde de top tien.

Max Verstappen ziet wereldtitel uit zicht raken

Door de dominante 1-2 van McLaren heeft Verstappen een flinke tik gekregen in de strijd om het kampioenschap. Lando Norris boekte zijn derde overwinning van het seizoen en liep daarmee zeven punten in op WK-leider Oscar Piastri, die als tweede finishte.

Verstappen bleef puntloos na zijn vroege uitvalbeurt, waardoor zijn achterstand op Piastri oploopt tot 61 punten. Ook op Norris kijkt hij nu tegen een kloof van 46 punten aan. George Russell komt eveneens dichterbij en dreigt de Nederlander van de derde plek te stoten. De jacht op een vijfde wereldtitel lijkt voorlopig verder weg dan ooit.