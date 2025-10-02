Max Verstappen won tegen alle verwachtingen in de afgelopen twee Formule 1-races. Dat boezemt de nodige angst in bij McLaren, dat op koers ligt om de coureurs- en constructeurstitel te winnen. Coureur Lando Norris uit zijn zorgen.

Verstappen is WK-leider Oscar Piastri genaderd tot op 69 punten in het coureurskampioenschap, de achterstand op nummer twee Norris is nog 44 punten. In aanloop naar de Grand Prix van Singapore zegt de Brit dan ook dat hij Verstappen weer als serieuze uitdager voor het wereldkampioenschap in de Formule 1 ziet.

"Een paar weken geleden hebben ze wat upgrades gekocht. Het lijkt erop dat ze nu op hetzelfde niveau als wij zitten. De laatste twee races waren spannend. We houden ook nu rekening met veel strijd."

Achterstand verkleinen

Verstappen brak de laatste races met een serie tegenvallende resultaten. De viervoudig wereldkampioen stond voor de zeges in Monza en Bakoe nog 104 punten achter op Piastri en 70 op Norris. Laatstgenoemde was vorig jaar de beste op het Marina Bay Circuit in Singapore. Verstappen won de langste race van het seizoen nog nooit.

Norris kent de verhalen dat de Red Bulls het lastig hebben op het stratencircuit. "Maar vorig jaar waren we heel dominant en ook toen zat Max maar vlak achter me", zei de Brit op de traditionele persdag voorafgaand aan de race. "Ik verwacht dat Max in de resterende races van het seizoen heel snel zal zijn. We moeten echter vooral naar onszelf kijken."

Opvallende primeur in Singapore

Het belooft in ieder geval bloedheet te worden op het Marina Bay Street Circuit. Er is door de organisatie namelijk voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgegeven voor de aankomende race in Singapore. Deze primeur wordt toegepast, omdat verwacht wordt dat de temperatuur tijdens alle sessies boven de 31 graden komt. Daarnaast is er ook voor heel het weekend onweersbuien met regen voorspeld.

De officiële hittewaarschuwing is in het leven geroepen na de Grand Prix van Qatar twee jaar geleden. Na die race hadden veel coureurs medische hulp nodig wegens de hitte. Het is de eerste keer dat de waarschuwing wordt afgegeven.