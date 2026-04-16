Max Verstappen staat donderdag in het theater en vertrekt daarna direct naar Duitsland om in actie te komen bij de kwalificaties van de 24 uur van de Nürburgring. Daardoor hoeft de Red Bull-coureur zich even helemaal niet bezig te houden met de Formule 1, waar hij zo veel kritiek op heeft. Steun kwam er uit onverwachtse hoek. Een oud wereldkampioen schaart zich namelijk achter Verstappen.

De hele maand april staat voor Max Verstappen in het teken van allesbehalve de Formule 1. Zo maakt hij zijn opwachting bij een heuse theatervoorstelling, waar fans en analisten hem het vuur aan de schenen gaan leggen. Verder racet hij er hard op los in de GT3-klasse. En dat allemaal om maar niet bezig te hoeven zijn met de Formule 1, waar hij niet bepaald fan van is. Maar ondanks dat veel coryfeeën van de autosport niet echt gediend zijn van zijn uitspraken, krijgt hij nu bijval van een voormalig wereldkampioen.

'Coureur van klasse'

Nigel Mansell schaart zich namelijk achter Verstappen. De wereldkampioen van 1992 ziet de Nederlander voorlopig, ondanks zijn kritiek, nog niet vertrekken. "Nee, nee, nee. Max geeft gewoon zijn mening", opent de 72-jarige Mansell in gesprek met Sky Sports, als de geruchten over het mogelijk stoppen van Verstappen.

"Hij is een coureur van klasse. Hij is een ongelooflijke wereldkampioen. Wat hij de afgelopen vijf jaar heeft gepresteerd, is verbazingwekkend. Vorig jaar won hij nog bijna het kampioenschap", vervolgt de Britse oud-wereldkampioen.

Terechte kritiek

Mansell vindt het bovendien hartstikke prima dat Verstappen zo uitgesproken is. "Hij laat volkomen terecht merken hoe hij zich voelt", aldus de voormalig coureur van onder meer Ferrari en McLaren. "Misschien is hij daar iets te uitgesproken over geweest, maar Lando Norris en veel andere coureurs zeggen het ook. En als je met Oliver Bearman spreekt, na wat er met hem in Japan is gebeurd, dan moeten de regels gewoon worden aangepast."

"Het is oké. Wat de FIA (autosportbond, red.) en ook de fabrikanten hebben gedaan is fantastisch. Het is nu zo veilig, maar pas de regels een beetje aan zodat iedereen wat meer mogelijkheden heeft om een degelijke manier te kunnen racen", eindigt Mansell dus met een sneer naar de raceklasse. De Brit lijkt het dus volledig eens te zijn met Verstappen. De zoveelste grootheid die zich achter hem schaart, en zich volledig keert tegen de nieuwe regels.