Max Verstappen likt de wonden in Australië na een dramatische kwalificatie voor de eerste Formule 1-race van het seizoen. In Melbourne ging het helemaal mis en belandde de Nederlander al vroeg in de grindbak. Hij vreest dat het niet de laatste teleurstelling van dit seizoen wordt.

"Ik heb het totaal niet naar mijn zin", aldus de viervoudig wereldkampioen na zijn crash. In gesprek met De Telegraaf gaf Verstappen aan enorm teleurgesteld te zijn na zijn crash. Hij vreest dat het een lang seizoen gaat worden. en heeft er zichtbaar de pest in. Dat was, zo lijkt het, ook het geval als hij wel een degelijke kwalificatie had verreden. "Of ik nu vooraan had gestaan of waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg."

Verstappen laat er geen misverstand over bestaan: hij is geen fan van de nieuwe regels en de auto is verre van optimaal. Dat zorgt voor een chagrijnig humeur bij de Nederlander. "BIjna tot een punt dat je gewoon niet wil rijden." Een van heikele kwesties is het 'sparen' van je batterij en dat rijmt niet met de racer die Verstappen is. "Daar heb ik me mentaal al op voorbereid. Daarom valt dit niet tegen of voel ik me niet anders dan wanneer ik een normale sessie had gehad."

Crash zorgt voor vraagtekens

De crash zorgt er voor dat Verstappen achteraan begint op zondag tijdens de eerste race van het seizoen. Waarom de auto uit het niets in de grindbak belandde is nog een raadsel voor Verstappen en zijn team. Dat gaat Red Bull uiteraard onderzoeken. Verstappen merkte dat bij het aanremmen de zogeheten achteras 'uit het niets' blokkeeerde. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière."

Verstappen wacht dus een inhaalrace van jewelste op zondagochtend in Melbourne. Ploegmakker Isack Hadjar reed overigens wel naar behoren en start vanaf plek drie. Voor hem staan de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. Eén geluk bij een ongeluk voor Verstappen: na de crash moest hij zich melden bij de medische staf omdat hij last had van zijn hand. Na wat korte onderzoeken werd duidelijk dat de schade meevalt en er niets gebruiken is. Fysiek kwam hij dus ongeschonden uit de strijd, maar mentaal heeft hij zich duidelijk wel eens beter en meer gemotiveerd gevoeld.