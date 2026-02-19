Hoewel de vorige testweek niet je van het was voor Max Verstappen en Red Bull, lijkt de weg omhoog te zijn ingezet bij de Oostenrijkse renstal. Donderdag reed de Nederlander rondjes in zijn nieuwe bolide en dat ging eigenlijk best prima.

Verstappen was redelijk tevreden na een productieve testdag in Bahrein. "Als team was het goed om ons vandaag te concentreren op de prestaties over langere afstanden", liet de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 weten via zijn team Red Bull. "We hebben wat aanpassingen aan de afstelling gedaan, wat ons een goede richting heeft gegeven. Een volledige dag rijden was positief. De banden zijn supergevoelig, dus er is nog veel analyse nodig."

Laatste tests

Vrijdagmiddag test Verstappen zijn nieuwe RB22 voor het laatst op weg naar de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1 op 8 maart in Melbourne. "We proberen dan zoveel mogelijk ronden te rijden", zei hij. "Er valt nog veel te leren, dus we hopen zoveel mogelijk data over de auto te verzamelen voor Melbourne."

Verstappen reed donderdag met 139 ronden meer meters dan alle andere coureurs. Bovendien waren er maar twee anderen sneller dan zijn snelste ronde: Kimi Antonelli (Mercedes) en Oscar Piastri (McLaren). Verstappen kwam donderdag zowel in de ochtend- als middagsessie in actie, nadat zijn teamgenoot Isack Hadjar woensdag de hele dag voor zijn rekening had genomen.

Kritiek

De Nederlandse coureur van Red Bull uitte zich rondom de testdagen op het Bahrain International Circuit kritisch over de nieuwe Formule 1-auto's. Hij vergeleek het systeem met half-elektrische motoren met de Formule E.