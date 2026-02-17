Max Verstappen is vlak voor de start van een nieuw F1-seizoen een belangrijk kopstuk binnen Red Bull Racing kwijtgeraakt. Het team maakte melding van het vertrek van hoofdontwerper Craig Skinner, die al zo'n 20 jaar werkzaam was.

De exacte reden voor dit opmerkelijke vertrek is nog onduidelijk, maar volgens RacingNews365 is het volledig op initiatief van Skinner zelf en heeft het niets te maken met de recente onrust binnen het team. Skinner, die in 2006 bij Red Bull kwam, klom gestaag op tot hoofdontwerper. Hij was een van de architecten achter de meest dominante auto in de Formule 1-geschiedenis: de RB19 uit 2023.

"Na twintig jaar bij het team heeft Craig Skinner, onze hoofdontwerper, de renstal verlaten. Craig was een cruciaal onderdeel van ons team en onze successen, en we willen hem bedanken voor zijn inzet en toewijding. Het hele Red Bull-team wenst hem het allerbeste voor de toekomst", aldus een verklaring van Red Bull.

Leegloop Red Bull zet voort

De laatste jaren vond er al een leegloop plaats bij Red Bull, waar onder anderen teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko vertrokken. Daarnaast zag Verstappen ook topontwerper Adrian Newey naar Aston Martin gaan. Zijn vertrek was het startpunt van een ware uittocht. Veel engineers en monteurs zochten hun heil bij andere renstallen. De enige die Verstappen en Red Bull zo ongeveer trouw bleef als vaste kracht: race-engineer Gianpiero Lambiase.

Laatste testweek

Verstappen en Red Bull gaan spoedig de laatste testweek in voordat het echte werk begint. In 2026 is er een compleet nieuw motorreglement geldig en dus kregen teams drie testweken. Afgelopen week in Bahrein bleek dat Red Bull nog een inhaalslag te maken heeft ten opzichte van de concurrentie. "Die drie dagen waren duidelijk erg snel en het lijkt erop dat wij wat achterliggen, dus er is nog veel te verbeteren", aldus technisch directeur Pierre Walché.

Verstappen is nog niet onder de indruk van de veranderingen. "Het is gewoon niet leuk om mee te rijden", vertelde hij onder meer. "Als coureurs zijn wij nu alleen bezig met sparen en managen van de wagens. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen", zei Verstappen in een persgesprek georganiseerd door Red Bull. "Dat hoort niet thuis in de Formule 1."

Nieuw seizoen

Op 8 maart start het nieuwe seizoen met de Grand Prix van Australië. In 2026 wordt er voor het laatst gereden in Zandvoort. Verstappen rijdt voor het eerst met nummer 3, nadat hij vorig jaar de wereldtitel moest afstaan aan Lando Norris.