Max Verstappen kent druk weekend: Formule 1-race én simrace van 24 uur

Max Verstappen gaat een heel druk weekend tegemoet. De Formule 1-coureur reist met Red Bull af naar Imola, voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Maar ondertussen staat er voor de drievoudig wereldkampioen ook nog een 'side quest' op het menu.

De Nederlander is namelijk ook lid van Team Redline, een team dat simraces rijdt. Oftewel: achter de simulator een race rijden. Dit weekend staat de 24 uur op de Nürburgring op het programma bij iRacing. Gelukkig voor Verstappen heeft hij meerdere teamgenoten die óók zullen rijden, maar hij gaat het ongetwijfeld druk krijgen.

Red Bull zal willen zorgen dat Verstappen, die bovenaan staat in het wereldkampioenschap in de Formule 1, genoeg rust krijgt tussen de F1-disciplines door. Het weekend begint met twee vrije trainingen in Imola, om 13:30 uur en 17:00 uur. Mogelijk vindt Verstappen dan 's avonds nog wat uurtjes om een traininkje te doen achter de sim.

Weinig slaap in de avond voor de race?

Op zaterdag staat om 12:30 uur de laatste vrije training op het programma voor de F1-kwalificatie, die vervolgens om 16:00 uur op het programma staat. De F1-race is zondag om 15:00 uur, met de nodige verplichtingen in de uren daarvoor. Verstappen lijkt dus niet heel veel tijd te hebben om rondjes te kunnen knallen achter de sim.

De Nederlander kan namelijk niet met een korte nacht aan de start verschijnen. Sinds de vorige race moet Verstappen alles op alles zetten om zijn voorsprong te behouden in het kampioenschap, omdat McLaren-coureur Lando Norris opeens sneller bleek. Nu zijn teamgenoot Oscar Piastri óók de upgrades in zijn auto heeft, heeft Verstappen twee concurrenten in Imola.

Startmogelijkheden voor de simrace

Er zijn meerdere starttijden voor de simrace op de Nürburgring. Op vrijdagavond, zaterdagochtend, zaterdagmiddag en zaterdagavond kan een team starten aan de 24 uur. Vaak is dat afhankelijk van het gebied waar een team vandaan komt. Het is niet duidelijk wanneer Team Redline start.