Romain Grosjean streed enkele jaren geleden nog met Max Verstappen in de Formule 1, maar rijdt inmiddels zijn rondjes in de Amerikaanse IndyCar. Daar maakte de Fransman dinsdag een bizar moment mee. Hij kwam tijdens een training in botsing met een wild dier, en moest vervolgens direct naar binnen worden gehaald.

Romain Grosjean was jarenlang op de grid te vinden in de Formule 1. De Fransman vertrok in 2020, niet al te lang na zijn heftige ongeval, en maakte later de overstap naar de IndyCar. Daar is de voormalig concurrent van Max Verstappen nu aan het trainen voor de iconische Indianapolis 500, waarbij het even goed mis ging voor hem. Na een opmerkelijke aanrijding keerde hij gelijk terug naar de pitstraat.

Opmerkelijke aanrijding

De 40-jarige Fransman was druk in de weer op het circuit in Indianapolis toen hij ineens iets op zich af zag komen. Dat bleek een vogel te zijn, die recht op Grosjean afstevende. Met een snelheid van bijna 370 kilometer per uur kwam het tot een botsing tegen - nota bene - de helm van de coureur. En dat liep precies af hoe je zou verwachten.

Van het gevleugelde dier was zo goed als niks meer over, terwijl ook Grosjean zelf niet zonder schade bleef. Hij werd direct naar binnen gehaald, waar bleek dat de Fransman behoorlijk onder het bloed zag. Gelukkig lijken hij en zijn team er achteraf wel om te kunnen lachen.

'Niet ideaal'

"Dat was niet ideaal," aldus Grosjean na afloop tegen onder meer Fox Sports. "Mijn racepak zit nog steeds onder het bloed en er zitten stukjes vogel op de rolbeugels. Mijn helm stinkt, en de stoel stinkt ook." Het lijkt dus voornamelijk last te hebben van een vies pak. "Ik heb geen kip gegeten tijdens de lunch; ik ben er maar langs gelopen. Maar ik noem hem de 'pechvogel', en nu is hij weg", besluit de Fransman met een lach.

🟡 Pendant ce temps lors des essais de l'INDY 500 à Indianapolis, Romain Grosjean a percuté un oiseau à plus de 370 km/h ! 😳



L'oiseau s'est écrasé sur l'Aeroscreen du pilote Dale Coyne Racing.



On ne peut que remercier une nouvelle fois cette innovation en matière de sécurité… pic.twitter.com/xem62YQOxv — Tear Off (@TearOffFR) April 28, 2026

Grosjean, die tien seizoenen in de Formule 1 reed, is het meest bekend van zijn horrorcrash in 2020 in Bahrein, toen hij zijn auto na een botsing in de fik zag vliegen. Wonder boven wonder overleefde hij dat, maar terugkeren in de koningsklasse zat er voor de Fransman niet in. Gedurende de laatste jaren van zijn Formule 1-carrière kruiste hij steevast de degens met Max Verstappen.