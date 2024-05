Max Verstappen kwaad tijdens slechte vrije trainingen op Imola: werk aan de winkel voor Red Bull Racing

Een teleurstellende eerste en tweede vrije training voor Max Verstappen op het circuit van Imola. De Nederlander werd twee weken geleden op het circuit van Miami in de race geklopt door Lando Norris en kwam er tijdens de eerste kilometers in Europa ook niet aan te pas.

"Oh mijn god. Het is elke keer zo moeilijk", mopperde Verstappen halverwege de tweede vrije training, nadat de eerste vrije training ook al tegenviel. De frustratie was duidelijk hoorbaar, ook toen hij even later het in de auto aan de stok kreeg met Lewis Hamilton. Zijn rivaal hinderde hem op de smalle baan, maar daar leek Verstappen geen boodschap aan te hebben.

De balans in de auto leek zoek, met een kwade Verstappen en twee slechte vrije trainingen als resultaat. Tijdens de tweede vrije training werd hij slechts zevende. En dat is even wennen voor de man die bijna elke race weet te winnen. Ploegmaat Pérez speelde overigens ook weinig klaar in Italië. Charles Leclerc was de snelste tijdens de tweede vrije training.

In de grindbak

De leider in het wereldkampioenschap schoot aan het einde van de eerste vrije training rechtdoor en belandde op het gras bij de chicane. Even later ging het al helemaal mis, toen de Nederlander zijn Red Bull in de grindbak terugvond. Hij kreeg de auto weer op de baan en terug bij zijn team, maar bij Red Bull zullen ze toch niet tevreden zijn.

Blije gezichten bij Ferrari

Bij Ferrari zijn ze het Formule 1-weekend wel goed begonnen. Charles Leclerc was de snelste in VT1 en pakte dus ook de 'winst' tijdens de tweede vrije training, vlak voor George Russel en ploeggenoot Carlos Sainz. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde tijd, vlak achter de Red Bull van Sergio Pérez.

Rode vlag

Vanwege een probleem bij Alexander Albon moest er op de training een rode vlag aan te pas komen. Een gek moment voor de man die deze week zijn contract verlengde bij Williams, want de auto hield er simpelweg ineens mee op.

Druk weekend voor Verstappen

Later deze vrijdag wordt de tweede vrije training verreden. Op zaterdag staan VT3 en de kwalificatie op de planning. Zondag begint de race om 15.00 uur. Overigens heeft Verstappen ook nog andere verplichtingen. De Nederlander is namelijk ook lid van Team Redline, een team dat simraces rijdt. Oftewel: achter de simulator een race rijden. Dit weekend staat de 24 uur op de Nürburgring op het programma bij iRacing. Gelukkig voor Verstappen heeft hij meerdere teamgenoten die óók zullen rijden, maar hij gaat het ongetwijfeld druk krijgen.