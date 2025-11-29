Max Verstappen moet al tijdens de sprintrace in Qatar alles op alles zetten om de WK-titel niet definitief aan Lando Norris te verliezen. De Nederlander start zaterdag ver achter de McLarens aan de sprint. De meeste punten zijn echter te verdelen tijdens de hoofdrace op zondag, die voor Nederland een gunstige starttijd kent. Check hier het tijdschema van de GP van Qatar.

Verstappen heeft de WK-titel niet meer in eigen hand, aangezien Norris nog 24 punten voor staat. De Nederlander heeft slechtere resultaten van de Brit nodig om zelf straks met zijn vijfde wereldtitel op het podium in Abu Dhabi te staan. Te beginnen met Qatar, waar meteen extra punten te verdienen zijn. Voordat de hoofdrace gereden wordt, is er namelijk ook nog een laatste sprintrace waar voor de winnaar acht punten klaarliggen.

Meteen op achterstand

Tijdens de sprintkwalificatie was Verstappen nog verre van blij. Door een fout en een matige Red Bull start hij zaterdagmiddag vanaf P6 aan de verkorte race om 8 punten. Voor de Nederlandse kijkers is de GP van Qatar een stuk gunstiger qua uitzendtijden dan de race in de gokstad van Amerika. Toen moesten de fans om 05.00 uur voor de tv zitten om de race live te zien.

Tijden GP van Qatar

Viaplay is natuurlijk de plek om de Formule 1 live te kunnen zien, ook de GP van Qatar. De tijden zijn gunstig, zie het tijdschema hieronder:



Zaterdag 29 november, 15.00 uur: Sprintrace

Zaterdag 29 november, 19.00 uur: Kwalificatie



Zondag 30 november, 17.00 uur: Race

Verstappen won vorig jaar in Qatar

De week na de GP van Qatar is het meteen tijd voor de laatste race van het seizoen. Abu Dhabi is traditioneel de afsluiter van het bomvolle en spannende 2025-seizoen. Maar eerst dus Qatar, waar Verstappen vorig jaar onder toeziend oog van zijn moeder en zusje de race al eens won. Hij had toen Lando Norris en Charles Leclerc (Ferrari) naast zich op het podium. De winnaar van de hoofdrace krijgt 25 punten, de nummer twee 18 en de nummer drie 15. De sprintrace verdeelt telkens 1 punt minder onder de opvolgende posities. De nummer één krijgt er acht, de nummer twee zeven, enzovoorts.