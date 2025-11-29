Max Verstappen heeft zaterdag in de sprintrace niet verder kunnen inlopen op zijn concurrenten van McLaren in het Formule 1-wereldkampioenschap. De Nederlander werd vierde achter Lando Norris. Oscar Piastri won de sprintrace zaterdag. George Russell werd tweede.

Verstappen ging bij de start vanaf P6 direct Fernando Alonso voorbij. Vervolgens passeerde hij zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda en kon hij de jacht openen op Lando Norris. In ronde drie zat de Nederlander al vlak achter de WK-leider.

Na tien ronden zag Verstappen het gat met de Brit echter steeds groter worden. Het lukte de Nederlandse racer niet meer om bij hem in de buurt te komen. Dat betekent dat de McLarens weer uitlopen in de WK-stand. Bij de sprintrace worden acht punten uitgedeeld aan de winnaar, vervolgens krijgt elke rijder daarna één punt minder.

Piastri won de race over 100 kilometer op het Lusail International Circuit en loopt dus ook iets verder in op zijn teamgenoot Norris in de WK-stand. De Australiër, ook nog in de race voor de titel, reed van start tot finish aan de leiding. Piastri is genaderd tot 22 punten.

The championship rivals' points in #F1Sprint



Piastri: 8 points

Norris: 6 points

Verstappen: 5 points #F1 #QatarGP — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Problemen met demping en radio

Verstappen klaagde tijdens de sprintrace opnieuw over het stuiteren van zijn Red Bull. Dat deed hij vrijdag ook in de vrije training en de sprintkwalificatie. Er waren zaterdag ook problemen met de radio. "Het hapert heel erg", liet hij weten aan zijn team.

Titelstrijd

Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldkampioenschap op rij, al is Norris héél dicht bij de titel. Het gat is nog 25 punten en dat betekent dat de McLaren-coureur nog één punt meet nodig heeft dan de Nederlander om het kampioenschap veilig te stellen. Piastri staat nu drie punten boven Verstappen. De GP van Qatar wordt zondag om 17.00 uur verreden. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in Abu Dhabi.

