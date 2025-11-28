Max Verstappen is tegen een enorme dreun aangelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Vrijdagavond kwalificeerde hij zich slechts als zesde voor de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. WK-leider Lando Norris werd afgetroefd door teamgenoot Oscar Piastri.

Verstappen kwam de eerste twee kwalificatiedelen zonder moeilijkheden door, in SQ1 was hij zelfs de snelste. In de laatste sessie miste Verstappen een bocht, waardoor hij een snelle ronde kon vergeten. "Deze auto man, hij stuitert als een idioot", klaagde Verstappen richting zijn team. De Nederlander leek bij zijn misser schade op te lopen aan zijn vloer en had dus nog maar één run om een goede tijd neer te zetten.

Dat liep uit op een enorme teleurstelling voor de regerend wereldkampioen. Verstappen finishte ver achter de McLarens, die vanaf P1 en P3 beginnen. George Russell kwalificeerde zich tussen Piastri en Norris. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda werd vijfde. De oude rot Fernando Alonso start zaterdag vanaf de vierde positie.

Strijd om wereldkampioenschap

Zaterdag bij de sprintrace zijn acht punten te verdienen voor de winnaar. In totaal liggen er nog 58 punten voor het oprapen. Verstappen staat derde in de WK-stand op 366 punten, evenveel als Piastri. Norris heeft 24 punten meer dan zijn twee achtervolgers.

Nieuwe teleurstelling voor Lewis Hamilton

Wie we niet vooraan terug zullen zien bij de start van de sprintrace, is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit had wederom moeite in zijn Ferrari en kwam zelfs SQ1 niet door en werd slechts achttiende. "De auto wil niet sneller", mopperde Hamilton over de boordradio. Hij kreeg ook de vraag of er iets positiefs mee te nemen valt naar zaterdag. "Het weer is mooi", was zijn veelzeggende antwoord.

Hamilton zit momenteel in een dramatische periode bij Ferrari. Vorige week kwalificeerde hij zich in Las Vegas zelfs als laatste, een race eerder in Brazilië viel hij uit.

